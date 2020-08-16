CHP’li İBB tekerlekli sandalye ihalesini iptal etti

CHP'li Ekrem İmamoğlu, tekerlekli sandalye ile engelli ve bebek malzemesi ihalesi açılacağını duyurdu. Bu ihalenin 7 Temmuz 2020 tarihinde yapılacağı, 219 akülü tekerlekli sandalye modeli, şişme minder, baklava dilimli havalı yatak, tekerlekli yürüteç, bebek park yatağı ve bebek masa sandalyeleri alınacağı da ifade edildi. CHP'li İBB, tekerlekli sandalye ile engelli ve bebek malzemesi ihalesinin yapılacağı 10 Ağustos 2020 tarihinde ihalenin iptal edildiğini bildirdi.

TEKERLEKLİ SANDALYE VE BEBEK MALZEMESİ ALIMINDA BAHANE

İhalenin iptal gerekçesi olarak CHP'li İBB, tekerlekli sandalye ile engelli ve bebek malzemesi alımı ihalesinde, "Geçerli tüm teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan kamu ihale kanununun 5. maddesinin 'kaynakların verimli kullanılması' ilkesi gereği ihale komisyonu tarafından ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir" denildi.

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