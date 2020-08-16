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'dan 'ye 'BIDEN' tepkisi: Olmaz böyle şey diyeceklerine...

İletişim Başkanı ABD Başkan adayı 'ın Başkan Erdoğan'ı devirmek için muhalefetle işbirliği yapılması yönündeki skandal ifadelerine karşı bir süre sessiz kalıp daha sonra hedef saptırır açıklamalar yapan lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Altun "Olmaz böyle şey" demek yerine konunun gündeme getirilmesine tepki gösterilmesini kınadığını belirtti.

Giriş Tarihi: 16.8.2020 17:20 Son Güncelleme: 16.8.2020 17:24 ABONE OL
Fahrettin Altun'dan CHP'ye 'BIDEN' tepkisi: Olmaz böyle şey diyeceklerine...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ABD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal Türkiye ifadelerinin ardından CHP kanadından bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi ve "ABD'de bir başkan adayı muhalefetle iş birliği yapıp Cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı "olmaz öyle şey" demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"BELLİ Kİ CHP'DE BİR YAKALANMA TELAŞI VAR!"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Partili Mehmet Muş da Kılıçdaroğlu'nun yorumunu eleştirerek 'Yakalanma telaşı mı var?" diye sordu. Muş "Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklamalarının içeriğine değil; ortaya çıkmasına tepki göstermiş. 7 ay önce söylenmiş olması bu sözleri mazur göstermez. CHP "ama, fakat" diyerek bu işin üstünü örtmeye çalışıyor. Net duruş ortaya koymuyor. Belli ki CHP'de bir yakalanma telaşı var!" dedi

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Fahrettin Altun'dan CHP'ye 'BIDEN' tepkisi: Olmaz böyle şey diyeceklerine...
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