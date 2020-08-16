Oruç Reis Mavi Vatan’da tarih yazıyor

Osmanlı denizciliğine damga vuran Oruç Reis'in ismini alan sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'de bir kez daha tarih yazıyor. Doğu Akdeniz'de tek taraflı oyunları bozan Türkiye çalışmalarına bölgenin her bir metrekaresinde devam ederken, sismik araştırma gemisi Oruç Reis de bugüne kadar Türkiye'nin çevresinde binlerce kilometrelik alanı taradı. Oruç Reis, 2017-2020 arasında 11 bin 900 km karelik alanda 2 boyutlu (2 D) sismik veri topladı. Toplanan 3 boyutlu (3 D) veriler ise 4 bin 872 km karaye ulaştı2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'daki aramalarını tamamlayan Oruç Reis, görevini Doğu Akdeniz'de sürdürmeye devam ederken, Türkiye'nin milli enerji ve maden politikaları doğrultusunda Doğu Akdeniz'de 2D ve 3D veri toplamaya devam ediyor. Oruç Reis, bugüne kadar 4 alanda 3B sismik araştırma yaptı. Bunlar arasında Sarıyer, Karadeniz İğneada, Güney Marmara ve Batı Güzelyurt bulunuyor. 2017'den bu yana yapılan 2B sismik etütlerin bölgeleri arasında ise Karadeniz'de Zonguldak ve İğneada bölgeleri, Akdeniz'de ise Kaş, Kumluca ve Demre alanları yer alıyor. Uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile bin 500 metre su derinliğine kadar deniz tabanı incelemesi ve deniz tabanı görüntülemesi yapabilen Oruç Reis, deniz tabanından 18 metreye kadar karot numunesi alabilen cihazları sayesinde farkını ortaya koyuyor.Oruç Reis 2D ve 3D sismik, gravite, manyetik ve jeofizik araştırmaları yapabilme kabiliyetine sahipken, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu ve 15 bin metreye kadar 2 boyutlu veri toplayabiliyor. Üretim sürecinden takip ve destek gemilerine, sigortalamasından çalışma ekibine kadar "yerli ve milli" olma özelliği taşıyan Oruç Reis, dünyadaki yüksek donanımlı ve çok amaçlı 6-7 sismik araştırma gemisinden biri durumda. Türkiye, Yunanistan ile 2.5 aydır sorunların aşılması için müzakere yürütüyordu. Berlin'de iki ülke temsilcilerinin görüştüğü ve belli bir noktaya gelindiği belirtilirken, son anda Yunanistan ile Mısır arasında bir sözde deniz yetki alanı anlaşması imzalandı. Bunun üzerine Başkan Erdoğan'ın talimatıyla araştırma gemimiz Oruç Reis bölgeye gönderildi. Gemi, Navtex ilan edilmesi sonrası belirlenen 8 koordinat noktasında araştırma yapmaya devam ediyor. Oruç Reis'e güvenliğini sağlamak amacıyla savaş gemileri de eşlik ediyor.DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs- Fransa arasındaki savunma işbirliğine ilişkin, "Doğu Akdeniz'de istikrarı sekteye uğratma riski barındırmaktatır" ifadelerini kullandı. Aksoy'un açıklaması şöyle: Ada'nın tamamını ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY, böyle bir anlaşma yapmaya ehil ve yetkili değildir. Fransa'nın GKRY ile ortak tatbikat yapıp, askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez. Söz konusu anlaşma, Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin sağlanması yönündeki çabaları da sekteye uğratma riski barındırmaktadır. ANKARAAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan'ın diplomasiden anladığı şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz'de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz. Mavi vatanda tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Türkiye'ye tehdit diliyle konuşan kaybeder.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye, Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm konularda iş birliği yollarını, yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir. Israrla ülkemize karşı oyun kurmaya çalışanlar ve Türkiye'yi ana karasına hapsetme hayali peşinde koşanlar, kaybedenler arasında yerini almaya mahkumdur. Türkiye'nin dostluğu değerlidir, bilen için.letişim Başkanı Fahrettin Altun: Bugün Turgut Reis'in Trablus'taki türbesi Türkiye-Libya dostluğunun nişanesidir. 469 yıl önce Osmanlı donanmasının şanlı komutanlarından Turgut Reis Trablus'u kuşatmıştır. Tarihi unutan siyasetçi pusulasız gemi kaptanına benzer.