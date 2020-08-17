Bozcaada'da tatilcilere 'çöp' çağrısı

Farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve soğuk denizinin yanı sıra, İstanbul'a yakınlığıyla günde ortalama 10 bine yakın yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm cenneti Bozcaada'da, tatilcilerden kalan çöpler belediye ekiplerince toplanıyor. Ancak, belediye personelinin azlığından yakınan Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, tatilcilerden çöplerini yerlere atmamalarını istedi.

Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "38 kilometrekarelik küçücük adamızda günde 10 bin kişiyi ağırlamaya çalışıyoruz. İnanın bu yük 18 kişilik belediye ekibi için çok zor. Sizlerin desteği olmadan altından kalkmamız mümkün değil! Lütfen çöplerinizi yerlere atmayınız, yerde gördüklerinizi denize uçmadan çöpe atınız! Sizler nasıl eviniz kirlendiğinde üzülüyorsanız, plajları, yolları, ormanları kirli görmek de bizleri üzüyor! Unutmayın #bozcaadabizim ve başka bir Bozcaada yok!" ifadelerine yer verdi.