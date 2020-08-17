Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 17 Ağustos depremi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "#17Agustos1999 tarihinde yaşanan, hepimizi acılara boğan depremin üzerinden tam 21 yıl geçti. Acısı dün gibi taze olan Marmara Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum." dedi.