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Son dakika haberi: Koronavirüs ne zaman ve nasıl yayıldı? Dünyayı sallayan bomba iddia!

Bilim insanları, koronavirüsün ilk olarak 2012'de maden ocağından yarasa dışkısını temizleyen işçiler arasında ortaya çıktığını duyurdu. Virüs örneği, madende çalışan işçilerden alınarak Vuhan laboratuvarına gönderildiğini ve buradan yayıldığı ileri sürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 17:10 Son Güncelleme: 17.8.2020 17:30 ABONE OL
Koronavirüs ne zaman ve nasıl yayıldı? Dünyayı sallayan bomba iddia!

'in Yunnan eyaletindeki Mojiang Madeni'nde yarasa dışkısı temizleyen 6 kişi, 2012 yılında zatürre benzeri bir hastalığa yakalandı ve üç madenci hayatını kaybetti. Hasta madencilerden alınan doku örneği, sekiz yıl önce Vuhan'daki virüs laboratuvara gönderildi ve o günden itibaren laboratuvarda bu örnekler saklandı.

Koronavirüs ne zaman ve nasıl yayıldı? Dünyayı sallayan bomba iddia!

MADENCİLERİ TEDAVİ EDEN DOKTORUN TEZİ
İngiliz basını, madencileri o sırada tedavi eden Doktor Li Xu, hastalarda yüksek ateş, kuru öksürük, uzuvlarda ve bazı durumlarda baş ağrıları olduğunu ifade etti. Virolog Jonathan Latham ve moleküler biyolog Allison Wilson, bu belirtilerin koronavirüs belirtileri olduğunu duyurdu. Latham ve Wilson, madencileri tedavi eden Çinli Doktor Li Xu'nun yazdığı tezden yola çıktıklarını belirtti.

Koronavirüs ne zaman ve nasıl yayıldı? Dünyayı sallayan bomba iddia!

VUHAN LABORATUVARINDAKİ ÖRNEKLERDEN YAYILDI
Latham, New York Post'a yaptığı açıklamada koronavirüsün, madencilerden alınan örneklerin Vuhan laboratuvarına gönderildiğini ve laboratuvardan yayıldığı konusunda neredeyse emin olduklarını söyledi.

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Son dakika haberi: Koronavirüs ne zaman ve nasıl yayıldı? Dünyayı sallayan bomba iddia!
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