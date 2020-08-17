O FETÖ'cünün cezası belli oldu! İtirafçılardan mahkemede çok çarpıcı ifadeler

Diyarbakır Silvan'da FETÖ'nün mahrem imamlığını ve abiliğini yapan Ali Gedik Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Tutuklu Gedik, örgüt imamı olmadığını, abilik yapmadığını ve gizli haberleşme ağı Bylock kullanmadığı iddiasında bulundu. Toplanan delillere göre, Gedik'in Bylock'un Turuncu kategorisinde yer aldığı ve kullanıcı olduğu belirlendi. Sanığın deşifre edilen Bylock yazışmalarındaki rehber ve kişi listesinde, İl imamı, ilçe abileri, büyük bölgeci, özel okullar genel müdürü, ünitelerden sorumlu genel müdür ve eğitim danışmalarıyla irtibatlı olduğu tespit edildi. Sanığın sadece Bylock'la sınırlı kalmayıp yine örgütün gizli mahrem programı Kakao ve Coco isimli programların da kullanıcısı olduğu bildirildi.

"YA BU GAZETEYE ABONE OLUN YA DA İŞTEN ATILIRSINIZ"

Bank Asya'daki hesabının 2013 yılında sıfır iken, 2015 yılında para aktarımıyla hareketlendiği bildirildi. Sanığın FETÖ'nün üst düzey yöneticisi ve mahrem imamlarından olduğuna dair 17 FETÖ sanığı da kendisini teşhis etti. FETÖ sanıklarının ifadeleri şöyle: "Örgüte aşırı derecede bağlılığı yüksektir. Örgütten her ay maaş alır. İl abisinin toplantılarına katılır, talimat alır, bilgi verirdi. Kendisi de toplantılar düzenlerdi. Batman Kozlukta da abilik yaptı. Hangi işin kime verileceğini belirler. Himmet paralarını bizzat kendinde toplayıp üst kademeye aktaran kişidir. Örgüte ait kapatılan FEM dershanesinde de öğretmenlik yapardı. İl abisinden aldığı talimatları kendi sorumluğunda olan FETÖ'cülere iletirdi. Silvan'daki özel bir koleje gelerek bizi zorla zaman gazetesine abone yapıyorlardı. 'Ya bu gazeteyi alırsınız, ya da işten atılırsınız' şeklinde bize tehditle gazete satıyorlardı. Faaliyetlerine kesintisiz devam ediyordu. 17/25 Aralık sonrasında da hükümeti hedef alan konuşmaları toplantılarda yapıyordu. Örgüte ait erkek öğrenci yurdunda da bir dönem müdürlük yaptı. Örgütün ümit yapılanmasından da sorumludur. İl imamı İbrahim Köklükaya'nın her pazartesi günü yaptığı toplantılara birlikte katılırdık. Köklükaya'dan aldığı talimatları alt kadrolara iletiyordu."

"HAİN ÖRGÜT İLE SIKI İRTİBATI VAR"

Mahkeme dinlenen tanıklar ve toplanan delillere göre, sanık Ali Gedik'in terör örgütünün hiyerarşisinde yer aldığını, örgüte bilinçli olarak katıldığını ve katılma sürecinden sonra eylemlerini sürdürdüğünü belirtti. Silahlı bir terör örgütüne üye olmak için illa ki silah kullanmanın gerekmediğine dikkat çeken mahkeme, FETÖ'nün silahlı bir örgüt olarak bilinmesinin sanık hakkında mahkûmiyet hükmü kurulması için yeterli delil olduğunu vurguladı.

Sanık Ali Gedik'in bu denli sıkı irtibat içerisinde örgüte katılım gösterdiğini ve örgütün gizli mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı için 12 yıl hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Mahkeme, sanığın aldığı ceza miktarı gözetildiğinde adli kontrol hükümlerinin sanığın kaçmasını engellemeye yeterli caydırıcılık taşımadığından hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.