Son dakika! Bakan Koca'dan kritik paylaşım: Kurallara uyulsun, okullara dönülsün

Gün gün Koronavirüs verilerini paylaşan ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan önemli uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Bakan Koca, Twitter hesabından maske takan çocuğun fotoğrafını, 'Kurallara uyulsun, okullara dönülsün' notuyla paylaştı. Bakan Koca, "Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?" ifadelerini kullandı.