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Son dakika! 'dan kritik paylaşım: Kurallara uyulsun, okullara dönülsün

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal medya adresi Twitter hesabından son dakika açıklaması geldi. yaptığı açıklamada yeni eğitim öğretim dönemine işaret ederek 'Kurallara uyulsun, okullara  dönülsün' paylaşımı yaptı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 08:52 Son Güncelleme: 17.8.2020 08:56 ABONE OL
Son dakika! Bakan Koca'dan kritik paylaşım: Kurallara uyulsun, okullara dönülsün

Gün gün Koronavirüs verilerini paylaşan ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan önemli uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Bakan Koca, Twitter hesabından maske takan çocuğun fotoğrafını, 'Kurallara uyulsun, okullara dönülsün' notuyla paylaştı. Bakan Koca, "Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu sonucu bekliyorduk

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Son dakika! Bakan Koca'dan kritik paylaşım: Kurallara uyulsun, okullara dönülsün
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