Son dakika: Dünyaya Doğu Akdeniz mesajı! Yavuz ve Fatih'ten sonra o da bölgeye gidiyor...

İncekum mevkiinde tatilini sürdüren tatilci Hayrettin Yılmaz, "Akdeniz'de büyük bir petrol yatağı olduğunu artık dünya gizlemiyor. Türkiye'de bunu belli bir güç edinene kadar beklemişti. Türkiye bu gücü gördü ve artık gemilerimiz Akdeniz'de ki petrol yataklarından bize ait olan zenginliği çıkarmak için tüm gücüyle hareket ediyor. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen Türkiye düşmanı ülkeler artık Türkiye'nin güçlenmesinin önünde duramayacağını anladı. Başka yollara başvurarak kanunsuz hukuksuz Uluslararası kanunları çiğneyerek Türkiye'nin gücünü kesmeye çalışıyorlar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti bin yıllık geçmişinde kimseye boyun eğmediği gibi bundan sonrada boyun eğmeyeceğinin tüm dünyanın bilmesi gerekiyor" dedi.

