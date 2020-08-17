SON DAKİKA: İstanbul için korkutan deprem sözleri: Tik tak yapan bir bombanın yakınındayız, risk artıyor...

Ancak bizim anlayışımızda tam olarak uygulanan bir yer yok. Herkes kendi binasını sağlamlaştırma derdinde. Yanındaki bina umrunda değil. Sanki 'yandaki bina üzerine yıkılmaz' gibi bir tutum, anlayış var. Devletin de bu işin arkasında olması, bu işe girişenleri desteklemesi ve yanında olması lazım. Herkesin mali durumu iyi değil. Bir de pandemi dönemi başladı. Halkın daha çok desteklere ihtiyaçları var."