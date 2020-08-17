Son dakika: Başkan Erdoğan, Conte ile görüştü

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilmiş, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.



Başkan Erdoğan ile Conte görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunurken, Türkiye ve İtalya arasında iş birliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.



ERDOĞAN'IN LİBYA DİPLOMASİSİ



Başkan Erdoğan'ın Doğu Akdeniz diplomasisi devam ediyor. Erdoğan bugün öğle saatlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştü. İki lider Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya'yı ele aldı. İki liderin Suriye'deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.