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Erdoğan’dan saat 03.02’de paylaşım

ANKARA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 ABONE OL
Erdoğan’dan saat 03.02’de paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan 17 Ağustos depreminin yaşandığı saat 03.02'de paylaşımda bulundu. Depremin 45 saniye sürdüğünü anımsatan sayaca yer veren Erdoğan, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Aynı acıları tekrar yaşamamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz"
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Erdoğan’dan saat 03.02’de paylaşım
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