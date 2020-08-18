İBB deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü

Depreme en çok hazırlık yapması gereken illerden İstanbul'un deprem bütçesi İBB tarafından düşürüldü. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın bütçesini 671 milyon 298 bin lira düşürdüğü bildirildi. AK Parti döneminde 1 milyar 18 milyon 921 bin lira olan deprem bütçesi bu yıl 347 milyon 623 bin lira oldu. Ekrem İmamoğlu, 24 Haziran 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; "Gerçekten İstanbul'un en önemli önceliği depremdir ve deprem dururken, şehrin sürecine katkı sunmayacağı gibi, zarar verebilecek başka kavramların bu şehri meşgul etmesini kabul edemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun, İstanbul'un en önemli önceliğinin deprem olduğunu ifade etmesine rağmen İBB'nin deprem bütçesini 671 milyon 298 bin lira düşürmesi çelişki olarak ifade ediliyor.