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Mali'de alıkonuldu

Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de alıkonuldu.

AA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 20:30 Son Güncelleme: 18.8.2020 20:33 ABONE OL
Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu

Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan askeri hareketliliğin ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın alıkonulduğu öğrenildi.

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alındı. Keita'nın nereye götürüldüğü bilinmiyor.

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Kaynaklar, daha önce Keita'nın oğlu Karim Keita ve Başbakan Boubou Cisse ile bazı bakanların alıkonulduğunu doğrulamıştı. Cisse, hükümetin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamayla diyalog çağrısında bulunmuştu.

Ülkede mayıs ayından bu yana düzenlenen protestolarda Keita'nın istifası isteniyordu.

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Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu
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