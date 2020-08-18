Mucize İsmail SABAH'a konuştu: Sağ kalanların asıl enkazları geriye kalan hayatları

Marmara'da 17 bin cana mal olan 17 Ağustos Depremi'nde Yalova'da Veli Göçer'in yaptığı sitenin enkazında babası ile 3 kardeşini kaybeden, kendisi ise 146 saat sonra sağ olarak çıkarılan ve o zaman 5 yaşında olan 'Mucize Çocuk' İsmail Çimen SABAH'a konuştu. 1996'da Yalova'nın Çınarcık ilçesine taşınan Fatih Çimen, hemşerisi olan müteahhit Veli Göçer'in yanında inşaat bekçisi olarak çalışmaya başladı. Fatih ve Şerife Çimen çifti, bir süre sonra Göçer'den satın aldıkları daireye taşındı. Çimen çifti de depreme, 4 çocuğuyla birlikte yakalandı. Baba Çimen ile kızları Sevgi, Mine ve Merve öldü. Anne Çimen ise yaralı olarak çıkarıldı.Ailenin tek erkek çocuğu 5 yaşındaki İsmail ise Türk ve İsrail kurtarma ekiplerince depremden 146 saat sonra kurtarıldı. Depremin üzerinden 21 yıl geçti. Bursa'da annesiyle birlikte yaşayan İsmail yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Depremlerden ders çıkartılmalı. Depremin her yıl dönümünde ya da başka depremlerde yaşadıklarım film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Ben ve benim gibi depremden sağ kalanların asıl enkazları geriye kalan hayatları. Ben o enkaza rağmen hayatını kazanmaya çalışanlardanım."Avcılar'da göçük altında kaldığı için bacaklarında kalıcı hasar meydana gelen Ayşegül Özgül (39) o gece yaşadıklarını hafızasından silemese de hayata dört elle sarıldı. Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde iki yıldır görev yapan Özgül, "O gece bir daha gün doğmayacak sandım. Bir binanın yola yıkıldığını gördük. Bir kadın, 'çocuklarımı kurtarın' diye bağırıyordu. Hiç bir şey yapamıyorsunuz, berbat bir duygu" dedi.