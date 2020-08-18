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Son dakika: 'li casusları kim gönderdi? Savcılıktan düğümü çözen 6 kritik soru...

SON DAKİKA: Birleşik Arap Emirlikleri () adına 'da casusluk yaptıkları iddiasıyla ve İstanbul Emniyeti'nin ortaklaşa operasyonuyla yakalanan Samir Semih Şaban ve Zeki Yusuf Hasan ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. BAE'li casusları, 'Ortadoğu'nun kiralık katili' olarak bilinen Filistin asıllı BAE tetikçisi Muhammed Dahlan'ın gönderdiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan yetkisizlik kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken Dahlan'ın baş şüpheli olarak yer aldığı ortaya çıktı. İkinci şüpheli ise Samir Semih Şaban oldu.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 18.8.2020 12:09 Son Güncelleme: 18.8.2020 12:34 ABONE OL
Son dakika: BAE'li casusları kim gönderdi? Savcılıktan düğümü çözen 6 kritik soru...

Birleşik Arap Emirlikleri () adına 'da casusluk yaptıkları iddiasıyla ve İstanbul Emniyeti'nin ortaklaşa operasyonuyla gözaltına alınan ve tutuklanan Samir Semih Şaban ve Zeki Yusuf Hasan hakkında yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika: BAE'li casusları kim gönderdi? Savcılıktan düğümü çözen 6 kritik soru...

Soruşturmada şüpheli olan bir diğer ismin 'Ortadoğu'nun kiralık katili' olarak bilinen Filistin asıllı Birleşik Arap Emirlikleri () tetikçisi Muhammed Dahlan olduğu ortaya çıktı. Ajanlardan Yusuf Hasan'ın cezaevinde intihar etmesi sonrası şüpheli sayısı 2'ye düştü. Savcılık, Samir Semih Şaban ve Dahlan hakkında, 'Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme', 'Uluslararası Casusluk Yapma' suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Son dakika: BAE'li casusları kim gönderdi? Savcılıktan düğümü çözen 6 kritik soru...

15 TEMMUZ'U FONLADI

İki casusu da Türkiye'ye 15 Temmuz darbe girişimini öncesi FETÖ'yü fonladığı ortaya çıkan Muhammed Dahlan'ın gönderdiği soruşturma dosyasında yer alırken Dahlan hakkında daha önce bu iddiayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılması nedeniyle dosyanın Ankara'ya gönderildiği öğrenildi. Şüpheli ajan Samir Semih Şaban'ın el konulan telefonunda yapılan incelemelerde, 'li bir istihbaratçı ile yaptığı konuşmanın ekran alıntısına ait fotoğraf ele geçirildi. 2 casustan elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemesine göre, ülkemizde mülteci olarak bulunan Filistin vatandaşları, sivil toplum kuruluşları aleyhine bilgi toplama faaliyeti gerçekleştirdi.

Son dakika: BAE'li casusları kim gönderdi? Savcılıktan düğümü çözen 6 kritik soru...

AJAN ŞABAN BOMBA UZMANI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Samir Semih Şaban ile irtibata geçen bir gizli tanığın ifadesi de alındı. İfadeye göre gizli tanıktan Filistin Gazze'den tanıdığı bir şahıs tarafından 'a gelecek Samir Semih Şaban isimli şahsa kalacak yer bulma konusunda yardımcı olmasını istendi. Şaban'ı yüz yüze daha önce hiç görmediğini aktaran gizli tanık, Şaban'ı 2008 yılında Hamas ve Fetih Hareketi arasındaki sorunların başladığı dönemde Gazze'den Hamas'a yönelik bombalı eylem yapma girişiminde bulunmasıyla tanıdığını söyledi.

İŞTE O FLAŞ SORULAR

Gizli tanık, İstanbul'a 'den gelen Samir Semih Şaban isimli casusun kendisiyle yaptığı görüşmede sorduğu soruları savcılıkla paylaştı. İşte o sorular: "Türkiye'deki Fetih Hareketi sorumlusu kim', 'İstanbul'daki Fetih Hareketi'nin çalışanlarının isimleri', 'İstanbul'da Fetih Hareketi'nce düzenlenen toplantı ve etkinlikler', 'Hamas ve Fetih Hareketi'ne ait Türkiye'de faaliyet gösteren tüm derneklerin isimleri, 'Hamas mensubu olup Türkiye'de ikamet eden arkadaşlarımın kimler oldukları' ve İstanbul'daki Müslüman Kardeşler yapılanması konusunda bildiklerin."

Son dakika: BAE'li casusları kim gönderdi? Savcılıktan düğümü çözen 6 kritik soru...

ÖLEN AJAN TÜMGENERALMİŞ

Gizli tanık ifadesinde şahıstan şüphelendiğini, Şaban'ın bir keresinde, 'Yakında göreceksin Muhammed Dahlan Filistin'in Başkanı olacak' yönünde ifadeler kullandığını öne sürdü. Daha sonra

intihar edecek olan bir diğer casus Zeki Yusuf Hasan'ın, Samir Semih Şaban'ın yanına geldiğini söyleyen gizli tanık bu şahsın ise emekli istihbarat Tümgeneral rütbesinde olduğunu aktardı.

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Son dakika: BAE'li casusları kim gönderdi? Savcılıktan düğümü çözen 6 kritik soru...
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