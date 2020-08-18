Son dakika: BAE'li casusları kim gönderdi? Savcılıktan düğümü çözen 6 kritik soru...

Soruşturmada şüpheli olan bir diğer ismin 'Ortadoğu'nun kiralık katili' olarak bilinen Filistin asıllı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tetikçisi Muhammed Dahlan olduğu ortaya çıktı. Ajanlardan Yusuf Hasan'ın cezaevinde intihar etmesi sonrası şüpheli sayısı 2'ye düştü. Savcılık, Samir Semih Şaban ve Dahlan hakkında, 'Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme', 'Uluslararası Casusluk Yapma' suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
15 TEMMUZ'U FONLADI
İki casusu da Türkiye'ye 15 Temmuz darbe girişimini öncesi FETÖ'yü fonladığı ortaya çıkan Muhammed Dahlan'ın gönderdiği soruşturma dosyasında yer alırken Dahlan hakkında daha önce bu iddiayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılması nedeniyle dosyanın Ankara'ya gönderildiği öğrenildi. Şüpheli ajan Samir Semih Şaban'ın el konulan telefonunda yapılan incelemelerde, BAE'li bir istihbaratçı ile yaptığı konuşmanın ekran alıntısına ait fotoğraf ele geçirildi. 2 casustan elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemesine göre, ülkemizde mülteci olarak bulunan Filistin vatandaşları, sivil toplum kuruluşları aleyhine bilgi toplama faaliyeti gerçekleştirdi.
AJAN ŞABAN BOMBA UZMANI ÇIKTI
Soruşturma kapsamında Samir Semih Şaban ile irtibata geçen bir gizli tanığın ifadesi de alındı. İfadeye göre gizli tanıktan Filistin Gazze'den tanıdığı bir şahıs tarafından İstanbul'a gelecek Samir Semih Şaban isimli şahsa kalacak yer bulma konusunda yardımcı olmasını istendi. Şaban'ı yüz yüze daha önce hiç görmediğini aktaran gizli tanık, Şaban'ı 2008 yılında Hamas ve Fetih Hareketi arasındaki sorunların başladığı dönemde Gazze'den Hamas'a yönelik bombalı eylem yapma girişiminde bulunmasıyla tanıdığını söyledi.
İŞTE O FLAŞ SORULAR
Gizli tanık, İstanbul'a BAE'den gelen Samir Semih Şaban isimli casusun kendisiyle yaptığı görüşmede sorduğu soruları savcılıkla paylaştı. İşte o sorular: "Türkiye'deki Fetih Hareketi sorumlusu kim', 'İstanbul'daki Fetih Hareketi'nin çalışanlarının isimleri', 'İstanbul'da Fetih Hareketi'nce düzenlenen toplantı ve etkinlikler', 'Hamas ve Fetih Hareketi'ne ait Türkiye'de faaliyet gösteren tüm derneklerin isimleri, 'Hamas mensubu olup Türkiye'de ikamet eden arkadaşlarımın kimler oldukları' ve İstanbul'daki Müslüman Kardeşler yapılanması konusunda bildiklerin."
ÖLEN AJAN TÜMGENERALMİŞ
Gizli tanık ifadesinde şahıstan şüphelendiğini, Şaban'ın bir keresinde, 'Yakında göreceksin Muhammed Dahlan Filistin'in Başkanı olacak' yönünde ifadeler kullandığını öne sürdü. Daha sonra
intihar edecek olan bir diğer casus Zeki Yusuf Hasan'ın, Samir Semih Şaban'ın yanına geldiğini söyleyen gizli tanık bu şahsın ise emekli istihbarat Tümgeneral rütbesinde olduğunu aktardı.