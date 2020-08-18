Son dakika: BAE'li casusları kim gönderdi? Savcılıktan düğümü çözen 6 kritik soru...

AJAN ŞABAN BOMBA UZMANI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Samir Semih Şaban ile irtibata geçen bir gizli tanığın ifadesi de alındı. İfadeye göre gizli tanıktan Filistin Gazze'den tanıdığı bir şahıs tarafından İstanbul'a gelecek Samir Semih Şaban isimli şahsa kalacak yer bulma konusunda yardımcı olmasını istendi. Şaban'ı yüz yüze daha önce hiç görmediğini aktaran gizli tanık, Şaban'ı 2008 yılında Hamas ve Fetih Hareketi arasındaki sorunların başladığı dönemde Gazze'den Hamas'a yönelik bombalı eylem yapma girişiminde bulunmasıyla tanıdığını söyledi.

İŞTE O FLAŞ SORULAR

Gizli tanık, İstanbul'a BAE'den gelen Samir Semih Şaban isimli casusun kendisiyle yaptığı görüşmede sorduğu soruları savcılıkla paylaştı. İşte o sorular: "Türkiye'deki Fetih Hareketi sorumlusu kim', 'İstanbul'daki Fetih Hareketi'nin çalışanlarının isimleri', 'İstanbul'da Fetih Hareketi'nce düzenlenen toplantı ve etkinlikler', 'Hamas ve Fetih Hareketi'ne ait Türkiye'de faaliyet gösteren tüm derneklerin isimleri, 'Hamas mensubu olup Türkiye'de ikamet eden arkadaşlarımın kimler oldukları' ve İstanbul'daki Müslüman Kardeşler yapılanması konusunda bildiklerin."