SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 18 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.

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Son 24 saatte 942 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 82318

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1263

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 20

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 942

BAKAN KOCA: VİRÜSE BU GÜCÜ TANIMAYABİLİRİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal emdya hesabından yaptığı payalaşımda "Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz. http://covid19.saglik.gov.tr" ifadelerine eyr evrdi.

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17 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ

11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor.

DÜNKÜ VERİLER

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 997 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 230 bin 969 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 725 bin 242, vaka sayısı 249 bin 309, vefat sayısı 5 bin 974 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 679, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.