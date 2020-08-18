Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına 16 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

: 'nün yapılanmasına 16 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve 16 ilde 'nün yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
Giriş Tarihi: 18.8.2020 09:38 Son Güncelleme: 18.8.2020 10:48 ABONE OL
Son dakika: FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına 16 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve 16 ilde FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Soruşturma Bürosu tarafından sabah saatlerinde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon talimatı verildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 16 ilde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 62 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları başlatıldı.

Şu ana kadar 34 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.

Son dakika: FETÖ’nün TSK yapılanmasına darbe! 40 ilde 54 askere dev operasyon

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına 16 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA