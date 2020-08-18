Son dakika: FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına 16 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve 16 ilde FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Soruşturma Bürosu tarafından sabah saatlerinde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon talimatı verildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 16 ilde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 62 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları başlatıldı.

Şu ana kadar 34 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.