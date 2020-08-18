SON DAKİKA! Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 18 Ağustos 2020 Salı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu

Tüm dünyanın adeta kabusu haline gelen koronavirüs salgınına ilişkin küresel anlamda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Bakan Koca'nın günlük koronavirüs vaka ve ölü sayılarıyla birlikte entübe hasta ve yoğun bakım hasta sayılarının 18 Ağustos son durumunu merak eden vatandaşlarımız 18 Ağustos entübe ve yoğun bakım hasta sayıları ile Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA! 18 AĞUSTOS TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 18 Ağustos 2020 Salı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosunu paylaşması bekleniyor. Bakan Koca tarafından paylaşım yapıldığı anda 18 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusunun cevabını burada bulabileceksiniz…