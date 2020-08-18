SON DAKİKA! Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 18 Ağustos 2020 Salı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu

Tüm dünyanın adeta kabusu haline gelen koronavirüs salgınına ilişkin küresel anlamda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Bakan Koca'nın günlük koronavirüs vaka ve ölü sayılarıyla birlikte entübe hasta ve yoğun bakım hasta sayılarının 18 Ağustos son durumunu merak eden vatandaşlarımız 18 Ağustos entübe ve yoğun bakım hasta sayıları ile Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 18 Ağustos 2020 Salı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosunu paylaşması bekleniyor. Bakan Koca tarafından paylaşım yapıldığı anda 18 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusunun cevabını burada bulabileceksiniz…
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri
11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor.
Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız.
SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım.
En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayın. 1 hasta, hasta bir AİLE demek.
Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun.