Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarıyla ne hedefliyor? Doğu Akdeniz'de sıcak çatışma çıkar mı?

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hamlelerinin ardından Yunanistan tutuştu. Türkiye'ye karşı istediği desteği Alamayan Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı anlaşmanın arkasında ne yatıyor. Yunanistan, Mısır ve Fransa'nın ortak çıkarı nedir? Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ardından bölgede sıcak çatışma yaşanır mı? Seta Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, konuyu Ahaber'de değerlendirdi.
YUNANİSTAN İSTEDİĞİNİ ALAMADI
Pirinççi, Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de destek arayışına Yunanistan'ın AB'den istediği sonucu alamayacağını ifade ederken Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunu AB'den çıkan sonucun bir karşılığı olamayacağını belirtti. "AB, Türkiye'ye yaptırım mı uygulayacak?" ifadelerini kullandı.
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AKDENİZ'DE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ NE GÖSTERECEK?
"Doğu Akdeniz'deki mücadelenin Orta Doğu'daki güç mücadelesinin bir parçası ancak onu aşan boyutları da var .Orta Doğu'da özellikle Libya özelinde bir güç yoğunlaşması ve dikkatleri üzerine çekmesi söz konusu. Her kademede ilerleme sağlanması diğer cepheleri etkileyecektir. Libya'daki çözümsüzlüğün aşılması Doğu Akdeniz'i etkileyecektir ancak Akdeniz'in kendine göre bir dinamiğinin olduğu göz ardı edilmemelidir. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Libya'daki süreci etkileyecektir."
ORTAK ÇIKARLARI TÜRKİYE KARŞITLIĞI
"Türkiye karşısında kendisini konumlandıran tarafların ortak çıkarları Türkiye'nin bölgedeki artan gücünden rahatsız olmaları. Bu anlamda Mısır'ın Libya'daki rahatsızlığı; Yunanistan ile yapmış olduğu anlaşma ile karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Mısır'ın bireysel bir eylemi değil, Fransa, BAE ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen bir anlaşma olarak görülüyor. Tarafları bir arada tutan şey aslında yok. Türkiye karşıtlığını çektiğiniz zaman işin içinden tarafların tamamen bireysel gündemlerine odaklanacağını görüyorsunuz. "
TÜRKİYE'Yİ KARŞISINA ALMANIN BİR MALİYETİ VAR
"Mısır, Suudi Arabistan veya BAE, Fransa ve Yunanistan gibi aktörler arasında ayrılıkların olması kaçınılmaz. Örneğin Mısır, Libya ve Doğu Akdeniz'deki politikaları nedeniyle büyük bir maliyetle karşı karşıya. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki işbirlikleri Ege Denizi'ndeki haklarını azaltacak. Çünkü Türkiye'yi karşısına almanın bir maliyeti var " diyen Pirinççi aktörlerin işbirliklerinin yarattığı maliyetlerin aşılamayacak boyutlara geldiğinde farklı yöntemlerle bir uzlaşma aracı arama yoluna gideceklerini belirtti.
SICAK ÇATIŞMA YAŞANIR MI?
Tarafların doğrudan bir sıcak çatışma içine girmemek için her yolu deneyeceğini ifade eden Pirinççi, " Böyle bir ihtimal yoktur diyemem açıkçası. Sıcak çatışma ihtimali var ama bunu yüksek ihtimal olarak görmüyorum çünkü sıcak bir çatışmanın taraflara yönelik bir maliyeti var. Yani Mısır'ın Libya'ya askeri angajmandan doğan bir maliyeti var . Mısır bunu ne kadar göze alabilir? Tartışma konusu. Aynı zamanda Fransa'nın kendisinden binlerce kilometre ilerde bir operasyonu ne kadar sürdürebilir? Ayrıca Fransa'nın çıkarları bundan ne kadar olumsuz etkilenebilir yine bu bir tartışma konusu. Benzeri şeyleri Suudi Arabistan ve BAE içinde de geçerli. Yunanistan'ın Türkiye ile karşı karşıya gelmesi halinde Yunanistan'ın başına gelecekleri düşünemiyorum. Dolayısıyla taraflar askeri çatışmadan kaçınmak için ellerinden geleni yapacaklar. Ancak günün sonunda şöyle bir risk görüyorum. Birinci risk bir kaza veya gerginliğin kontrol dışına çıkması ile bir çatışma yaşanabilir. İkincisi ise; taraflardan bir tanesinin provoke edilmesi ile bir çatışma ortaya çıkabilir. Böyle bir çatışma halinde bile misliyle karşılık verilmesi ile topyekun bir savaşa girilmeden müdahale edileceği ve tarafların da topyekun savaşa girmeden durmak isteyeceğini düşünüyorum" dedi.