Adnan Oktar örgütü tarafından kaçırılan babanın avukatına linç girişimi! “Tehdit ve baskı altındayım”

Adnan Oktar Suç Örgütü tarafından 2018 yılında Hollanda'ya kaçırıldığı iddia edilen Şeyma ve Büşra'nın babası Elvan K. 3 yıldır göremediği kızları için hukuk savaşı veriyor.

Elvan K. Avusturya'nın başkenti Viyana'da 31 yıldır fırıncılık yapıyor. Adnan Oktar'a bağlılığını gerekçe göstererek 7 yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi K.'den olan iki kızı Şeyma ve Büşra K.nin, 19 ve 17 yaşındayken Oktar tarafından alıkonulduğu iddiasıyla 11 Ocak 2018'de şikâyetçi oldu. Mahkeme velayeti Elvan K.'ya verdi, ancak kararın çıktığı gece iddiaya göre Adnan Oktar'ın adamları Gülperi K., Büşra K. ve Şeyma K.'ı apar topar Hollanda'ya kaçırdı.

2018'de Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik başlatılan davada müşteki sıfatıyla yazılı beyanlarda bulunan Elvan K., geçtiğimiz günlerde sözlü ifade vermek üzere Avusturya'dan Türkiye'ye geldi.

Tüm bu gelişmeler üzerine Elvan K.'nın kızlarını alması için hukuken mücadele eden Avukat Eser Çömlekçi, örgüt mensuplarınca tehdit ve sosyal medya üzerinden linçe maruz kaldı.

Konuyla ilgili SABAH'a açıklamalarda bulunan Çömlekçi şunları kaydetti:

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün yargılandığı davada kızlarını atılı örgütün elinden kurtarmak için yıllardır hukuki mücadele veren Elvan K. dahil olmak üzere bir kısım müştekilerin vekilliğini yapmaktayım.

O AVUKATA DAVA AÇILDI

Bu süreçte ilk olarak örgütün kurucusu ve lideri konumunda yargılanan Adnan Oktar tarafından müdafii olduğunu söyleyen Av. Eşref Nuri Yakışan aracılığı ile tehdit edildim ve bu konu hakkında şikayette bulunmam üzerine hem Adnan Oktar hakkında tehdit hem de avukat hakkında silahlı örgüte üye olmak ve tehdit suçlamalarından iddianame düzenlenerek dava açıldı.

BASKI VE TEHDİT

Henüz bu yargılama devam ederken bu kez de müvekkilim Elvan K.'nın müşteki sıfatı ile ifade vermesinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra çeşitli basın organlarına konuya ilişkin vermiş olduğu açıklamalarının ardından örgütün yurtdışında yer alan üyeleri tarafından baskı ve tehditler devam etmektedir. İlgili haberleri twitter hesabımda paylaşmamın sonrasında ise kızını örgüte dahil ettiği iddia edilen ve şu an da firari sanık olan Tuğba Bozkurt'un yurtdışında bulunan annesi Fatma Tabaktaş başta olmak üzere bir çok atılı örgüt üyesi tarafından baskı ve tehdit içeren yorumlar almaya başladım.

Müvekkilim Elvan K. hakkında atılı örgüt üyeleri tarafından yurtdışından DNS kullanılmak sureti ile sayısız hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar yapılmış ve halen de mahkeme huzurunda ifade veren müştekilere ilişkin yüzlerce sosyal medya hesabından 10 binlerce sayısız paylaşımlar yapılmakta ve bu paylaşımlar Twitter'da gayrimeşru yollarla Türkiye gündemine sokulmaktadır.



MÜŞTEKİLER DE TEHDİT ALTINDA!

Bu paylaşımlarda müştekilerin fotoğrafları ve isimleri hukuka aykırı olarak kullanılmakta, içeriğinde yer alan beyanlarla da müştekiler baskı ve tehdit altında tutulmaya çalışılmaktadır. Atılı örgütün yıllarca bu ve benzeri şekilde muhalif kişilere karşı yürüttükleri karalama kampanyaları, tehdit ve iftiraları henüz devam etmekte olan yargılamanın konusu iken yine sanıklar tarafından DNS yolu ile yurtdışındaki hesaplar üzerinden müştekiler hakkında karalama, baskı ve iftiralara devam edilmektedir. Müştekilerin tamamı şikayetleri hususunda kararlılıklarını sürdürmekte ve mahkeme huzurunda atılı örgüt tarafından kendilerine yönelik gerçekleştirilen tüm suç konusu eylemleri anlatmaktadırlar.

TEHDİTLER KONUSUNDA MAHKEMEYE İNANCIMIZ TAM

Bizler müşteki vekilleri olarak her gün bu paylaşımları mahkeme heyetinin dikkatine sunuyor ve bu konunun asli faili olduğu düşünülen bir kısım sanıkların tutuklanması yönünde taleplerimizi iletiyoruz. Mahkeme heyetince konunun değerlendirileceği ve hukuka uygun olarak bir karar verileceğine inancımız tamdır."