Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklamalar

Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Vaka artışları bizi yıldırırsa alacağımız yara büyür. Tarihte düz çizgi halinde süren bir salgın olmamıştır.

TELETIP SİSTEMİNE GEÇİLİYOR

Hastalığı hafif geçirenler evde tedavi ediliyor. Hekimler teletıp sistemi ile hastalarını kontrol edecek. İlaç giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır.

Hastalırımız çoğunlukla büyüklerimziden oluşuyor. ,

Test sayımız dün 82 bin olarak gerçekleştirdi, birkaç gün içinde 100 binin üzerine çıkabilecek. Kronik hastalığı olmayan kişiler evlerinde izole olarak istirahat edip tedaviyi uygulamaktadırlar. Sağlık ekiplerimiz bu kişilerle birinci, üçüncü, yedinci, ondördüncü günlerde irtibat kurmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hekimlerimiz tele tıp denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Türkiye hastaların Kovid19 tedavisini erken aşamada başlatmaktadır. Tedaviye erişim kolaylaşmıştır. Riskli gelişmelerin önü alınmaktadır. İlaç tedavilerinde sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır. İlaç ve tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılandığı nadir ülkelerden biriyiz.

Dün ağır hasta sayımız 686'ya ulaştı. Bu gruptaki hastalarımız kronik hastalığı olanlarla büyüklerimizden oluşmaktadır. En üzücü sonuçları bu hasta gruplarında görmekteyiz. Tedavileri gerçekten büyük güçlüklerle gerçekleşiyor. Vaka tablosunda her gün karşımıza çıkan vefat sayılarının arkasında sağlıklı bir insanın asla bilemeyeceği çırpınışlar var.

3 BASİT KURAL

Kontrollü sosyal hayatın üç basit kuralı olan maske, mesafe, temizlik kuralına uyarken bizler sadece hastalığın yayılmasını önlemiyoruz. Ağır hasta sayılarını, vefat sayılarını azaltıyoruz.

Türkiye salgınla mücadelede filyasyon çalışmasının çok büyük yararlarını gördü. Filyasyon ekiplerimiz dünya televizyonlarına konu aldı. Filyasyon ekibi sayımız 9 bin 344'e çıktı. Her ekipte bir hekim görevlendirdik. Temaslı kişilere ulaşma oranımız yüzde 98.9'dur. Sivas ve Urfa'da kısa bir süre yaşanan yoğun bakım yoğunluğu haricinde bir sorun yaşanmamıştır. Servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3'dür.

Sağlık çalışanlarımız, hastanelerimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir. Günler geçtikçe tanı konmuş kişi sayısı, temaslı sayısı artıyor. Süreçte her bölge kendisine has özellikler gösteriyor. Biz de salgınla bölgesel şartlar içinde mücadele yöntemini seçtik. Salgınla mücadele yerelde mücadele özelliğine ulaştı.

Her şehirde valilerimiz başkanlık ettiği kurullarda kararlar alıyoruz. Vaka artışların dikkat çektiği illerde ortalama haftada iki toplantı düzenledik. 10 şehirde vaka sayısı düştü, 12 şehirde stabil hale geldi, 7 ilde mücadelemiz devam ediyor.

Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 942 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 882 bin 406, vaka sayısı 251 bin 805, vefat sayısı 6 bin 16 olarak kayıtlara geçti.

HES UYGULAMASINDA YENİ ÖZELLLİK

Teknolojinin gücünden yararlanmak isteyen her yurttaşımızın heyecan duyacağı haber vereceğiz. Bakanlığımız hes adlı mobil uygulama geliştirmişti. Şu anda pilot bölge olan Kırıkkale'de denenen bu özellik ay sonunda tüm yurtta hizmete gidecek. Gittiğiniz toplu mekanlarda kare kod uygulamasıyla size bilgi verecek. Yakın tarihte orada kovid hastası veya temaslı bulunmuş mu veya bulunuyor mu onu öğreneceksiniz.

Hes kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti. Hastalığı veya teması sebebiyle izolasyonda olması gereken 95 bin kişinin kuralı ihlal ederek uçak, tren, otobüse binmeye çalıştığını bu uygulamayla tespit ettik, engelledik.

Ev izolasyonları da hes adlı mobil uygulamayla denetlenmektedir. Eksikler, yanlışlar elbette olacaktır. Geçen haftalar içinde bazı şehirlerimizde hatalardan kaynaklanan şikayetleri aldık. İnsanlar yorulabilir, insan kaynaklı sorun tespit ettiğimiz yerlerde değişikliklere gittik, altyapımızı güçlendirdik.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAYGIMIZ SONSUZ

Sağlık çalışanlarımızdan hizmet alırken onlara güvenimiz, saygımız tam olsun. Altına girdikleri yük, taşınması kolay yük değildir. Hastaları için mücadele ederken birçoğu hastalığa yakalanıyor. Başka bir meslekte bunu göremezsiniz.

Toplum olarak bir mutabakat sağladık, amacımız insan sağlığını korumak, bu süreci en az acı ve ızdırapla atlatmak, gözümüzde tüten normal hayata dönmek oldu. Zayıflama işaretleri veren birlik ve beraberliğimizi, mücadele dostluğumuzu bozmayalım.

Hayatın nasıl alt üst olabildiğini görebiliyoruz. Nefes almanın mucizevi bir keşfe dönüşebileceğini keşfedebiliyoruz. Savaşın kayıpları karşısında kazandırdıkları da var. Gelişen insanlık hassasiyetlerimizi, ödev duygularımızı aramızda kalıcı kılalım. Bizi başarılı kılacak olan ahlak, diğergamlık ve başkasının hayatına saygıdır.

SALGINLA MÜCADELE UNUTULMUŞ, HASLETLERİ GERİ GETİRİYOR

Bizim için endişelenler var, aynı endişeyi biz diğer insanlar için yaşıyoruz. Her insanın biricik olduğunu hatırlıyoruz. Salgınla mücadele unutulmuş, hasletleri geri getiriyor. Savaşı yeniden öğrendiğimiz hasletlerle kazanacağız. Bizler sağlık ordusu olarak sizler için elimizden gelen herşeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bundan sonra da yapacağımız her hasbihalde devletimizin, bilim insanlarımızın, bakanlığımızın yaptıklarının bir konuşmaya sığmayacağını göreceksiniz.





21 EYLÜL'DE OKULLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME AÇILABİLİR Mİ?

Bilim Kurulu toplantısında özellikle vaka sayısındaki artış ve yeni tedbirler ele alınacak. 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullar 21 Eylül'e ertelendi. Peki 21 Eylül'de okullar yüz yüze eğitime açılabilir mi? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan da bu duruma yönelik kararlar alınması bekleniyor.

"Kovid 19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7."

TÜRKİYE'DE SON DURUM



Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, son 24 saatte 82 bin 318 test yapıldı, 1263 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Ağır hasta sayısı 703, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz." ifadelerini kullandı.