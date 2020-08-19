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El bombasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Beylikdüzü'nde, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 12:27 ABONE OL
El bombasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt merkezinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta Beylikdüzü'nde bir depoya düzenlenen operasyonda DHKP/C adına faaliyette bulunduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 16 el bombası, 1 pompalı tüfek, 29 mermi, 2 yedek şarjör ve el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 147 torpil, 11 ateşleme fitili ile çeşitli elektronik malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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El bombasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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