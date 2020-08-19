Gazeteci ve yazar Mehmet Ali Tekin hayatını kaybetti

Gerçek Hayat Dergisi yazarı, gazeteci Mehmet Ali Tekin (65) hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenilen Tekin, bugün Fatih Camisi'nde, ikindi namazından sonra kılınacak olan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanacak. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), sözde Tevhid-Selam Örgütü üyesi olmakla suçladığı Mehmet Ali Tekin, 2016 yılı Temmuz ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İnterpol tarafından tutuklanmış ve 15 Temmuz darbe girişiminden saatler önce cezaevine gönderilmişti.