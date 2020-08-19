İstanbul’u kana bulayacaktı! İş yeri sahibinin ihbarıyla yakalanan DHKP-C’li terörist tutuklandı

İŞ YERİ SAHİBİ ORTAYA ÇIKARDI

İstanbul'da Beylikdüzü'nde bulunan bir iş yerinde trafo içerisine gizlenmiş el bombası, patlayıcı madde ve çok sayıda mühimmatı gören dükkan sahibi durumu polise bildirdi. Emniyet güçlerinin ihbarın ardından yürüttüğü operasyon kapsamında ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatın iş yerinde yıllardır teknisyen olarak çalışan L.Y.'ye ait olduğu ortaya çıktı.