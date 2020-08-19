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’u kana bulayacaktı! İş yeri sahibinin ihbarıyla yakalanan DHKP-C’li terörist tutuklandı

’da bir ihbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri Beylikdüzü ilçesinde bulunan iş yerine yaptıkları baskında DHKP-C terör örgütünün eylemde bulunmak üzere canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmatı ele geçirdi. İş yerinde teknisyen olarak çalışan kişiye ait olduğu belirlenen askeri mühimmata el konulurken şüpheli çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 19.8.2020 15:14 Son Güncelleme: 19.8.2020 15:25 ABONE OL
İstanbul’u kana bulayacaktı! İş yeri sahibinin ihbarıyla yakalanan DHKP-C’li terörist tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen ve terör örgütüne silah ve patlayıcı temin ettiği tespit edilen şüpheli L.Y., gözaltına alındı.

İstanbul’u kana bulayacaktı! İş yeri sahibinin ihbarıyla yakalanan DHKP-C’li terörist tutuklandı

Operasyon kapsamında Beylikdüzü'nde bulunan iş yerinde yapılan aramalarda ise 16 el bombası, 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 29 mermi, 2 adet kalaşnikof silahına ait şarjör, bomba yapımında kullanılan 147 adet torpil, 11 maytap fitili, ateşleme fitilleri ile elektrik kabloları ele geçirildi.

İstanbul’u kana bulayacaktı! İş yeri sahibinin ihbarıyla yakalanan DHKP-C’li terörist tutuklandı

İŞ YERİ SAHİBİ ORTAYA ÇIKARDI
'da Beylikdüzü'nde bulunan bir iş yerinde trafo içerisine gizlenmiş el bombası, patlayıcı madde ve çok sayıda mühimmatı gören dükkan sahibi durumu polise bildirdi. Emniyet güçlerinin ihbarın ardından yürüttüğü operasyon kapsamında ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatın iş yerinde yıllardır teknisyen olarak çalışan L.Y.'ye ait olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’u kana bulayacaktı! İş yeri sahibinin ihbarıyla yakalanan DHKP-C’li terörist tutuklandı

PATLAYICI VE MÜHİMMATLARI 5 YIL ELEKTRİK PANOSUNDA SAKLAMIŞ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli L.Y., emniyette verdiği ifadesinde söz konusu iş yerinde yıllardır elektrik teknisyeni olarak çalıştığını söz konusu patlayıcı ve mühimmatları 5 yıldır çalıştığı elektrik panosunun içerisinde sakladığını anlattı.

İstanbul’u kana bulayacaktı! İş yeri sahibinin ihbarıyla yakalanan DHKP-C’li terörist tutuklandı

PATLAYICILARIN YERİNİ DEĞİŞTİRİNCE ORTAYA ÇIKTI
L.Y., ifadesinin devamında iş yerinde tadilat yapılmaya başlandığını kendisinin sorumlu olduğu elektirik panosununda tadilat kapsamında elektirk panosunda bulunan mühimmatların bulunacağını düşünerek yerini değiştirdiğini ancak iş yerinde bulunanlar tarafından söz konusu mühimmatların bulunduğunu belirtti.

İstanbul’u kana bulayacaktı! İş yeri sahibinin ihbarıyla yakalanan DHKP-C’li terörist tutuklandı

TUTUKLANDI
Emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan L.Y.'nin kendisine ait dijital metaryellerinde DHKP-C terör örgütüne ait fotoğraf ve dökümanların bulunduğu, örgüt içerisinde faaliyet gösteren kişilerle bağlantılı olduğu ve eylemlerde kullanılan çok sayıda patlayıcı ve mühimmatı göz önünde bulundurarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul’u kana bulayacaktı! İş yeri sahibinin ihbarıyla yakalanan DHKP-C’li terörist tutuklandı
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