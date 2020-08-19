MSB'den son dakika YAŞ kararları açıklaması

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe Yüksek Askeri Şûra tarafından karar verilmektedir.
23 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında icra edilen YAŞ toplantısında; TSK kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alınmıştır.YAŞ Kararları Resmi Gazete'de Teslim olan teröristin babasından sevinç çığlığı: Yaşasın Türk Ordusu