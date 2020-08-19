Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MSB'den son dakika YAŞ kararları açıklaması

MSB'den son dakika YAŞ kararları açıklaması

'ndan Yüksek Askeri Şûra kararlarına ilişkin son dakika açıklaması yapıldı.

Giriş Tarihi: 19.8.2020 18:03 Son Güncelleme: 19.8.2020 18:14 ABONE OL
MSB'den son dakika YAŞ kararları açıklaması

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe Yüksek Askeri Şûra tarafından karar verilmektedir.

23 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında icra edilen YAŞ toplantısında; TSK kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alınmıştır.

YAŞ Kararları Resmi Gazete'de Teslim olan teröristin babasından sevinç çığlığı: Yaşasın Türk Ordusu

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB'den son dakika YAŞ kararları açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA