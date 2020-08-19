MSB'den son dakika YAŞ kararları açıklaması

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe Yüksek Askeri Şûra tarafından karar verilmektedir.

23 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında icra edilen YAŞ toplantısında; TSK kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alınmıştır.

YAŞ Kararları Resmi Gazete'de

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