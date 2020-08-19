Son dakika: Türkiye'den Libya'da ikinci adım! 27 yıl önce de Azerbaycan'da yapılmıştı...

Bu eğitimlerin bir kısmı Türkiye'den gönderilen jandarma personeli tarafından Azerbaycan'da verilirken, Türkiye'de verilen eğitimler de olmuştu. Azerbaycan pilotları da Türk Hava Kuvvetleri tarafından eğitildi ve desteklendi. Eğitim, donanım ve danışmanlık gibi her türlü destek verilerek Azerbaycan milli ordusunun teşkili desteklendi. Azerbaycan ordusuna ayrıca askeri teknik malzeme desteği de verildi. Bu doğrultuda Azerbaycan ordusu için teşkil edilen sisteme ilişkin mevcut modelin Libya'ya da uyarlanması bekleniyor.