Bu nasıl cüret! Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV'de Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV adlı internet sitesi; İslam'a, Peygamberimiz Hz. Muhammed ve eşine ağır hakaret eden yazıyı yayınladı.



CAZİM GÜRBÜZ; HZ. MUHAMMED VE EŞİNE HAKARET EDEN YAZI YAZDI

Berfin Bahar Dergisi'nin Temmuz sayısında, Cazim Gürbüz'ün; "Mustafa Suphi'nin Mariası Karadeniz'de boğulmadı, çirkefte boğdular onu" başlıklı yazı yayınlandı.





Cazim Gürbüz yazısında, Türkiye Komünist Partisi'nin ilk merkez komitesi başkanı Mustafa Suphi ve eşi Maria Suphi'nin yaşadığı anlatıldı. Söz konusu yazıda; işkenceyle ölümün Peygamberimizin Hz. Muhammed (sav) buyruğuyla olduğu iddia edildi.



Cazim Gürbüz yazısında; Hz. Muhammed ve eşine şöyle hakaret edildi:

"Kocası Suphi ve on dört yoldaşı

Sürmene bıçaklarıyla Sürmene açıklarında

son soluklarını üflediler Karadeniz dalgalarına.

Hayber Kalesi'nde Safiye bildiler caniler Maria'yı

Safiye'nin babası savaşırken

kocası aynı günde işkenceyle ölmüştü

ve bütün bunlar Muhammed'in buyruğuyla olmuştu.

Acısını düşünmediler Safiye'nin saygı da duymadılar

Önce dihye b. halifa al-kalbi'ye cariye

sonra güzelliğinden dolayı verip kurtulmalığını

elli sekizlik Muhammed (…)"



Söz konusu yazıda; Peygamberimizin eşine yönelik iftiralar da yer aldı.





ODA TV; CAZİM GÜRBÜZ'ÜN YAZISI MANŞETTEN YAYINLADI

Oda TV; Peygamberimiz Hz. Muhammed ve eşine ağır hakaret yazıyı alıntıladı. Oda TV'nin manşetten verdiği haberde; "Mustafa Suphi'nin eşi seks kölesi yapıldı. Türk komünistlerinin çekmediği hangi zulüm kaldı" ifadeleri kullanıldı.







İNAL: "ALENİ ŞEKİLDE VE ALÇAKÇA SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZE SALDIRAN VE İFTİRA İÇEREN BU YAZIYI YAYMAKTAKİ MAKSADINIZI BİLİYORUZ"

Avukat Mustafa Doğan İnal, İslam'a, Peygamberimiz Hz. Muhammed ve eşine ağır hakaret eden yazıyı yazan Cazim Gürbüz ile söz konusu yazıyı yayınlayan Oda TV'ye dava açacağını açıkladı.

İnal; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. İnal, Oda TV'yi eleştirerek, "Aleni şekilde ve alçakça sevgili Peygamberimize saldıran ve iftira içeren bu yazıyı yaymaktaki maksadınızı biliyoruz. Kininiz ve küfrünüze sessiz kalmayacağız, hukuk önünde sonuna kadar takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.