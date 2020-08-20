CHP’li Onur Öymen 2 yıl önce ifşa etmişti: Senarist ABD oyuncu CHP

ABD başkan adayı Joe Biden'ın CHP'yi destek vererek Başkan Erdoğan'ı devirme planını itiraf ettiği açıklamaları, CHP'li eski milletvekili Onur Öymen'in 2018'de katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmayı yeniden gündeme getirdi. Öymen'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ABD projesi olduğunu, asıl amacın Kılıçdaroğlu'nu destekleyerek iktidar değişikliği hedefini tek tek anlattığı video, Biden'in "Muhalefet ile birlik olup Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerinden çok daha önce ABD'nin belli bir plan dahilinde CHP'yi dizayn ettiğini de ortaya koyuyor.Öymen o programda, kendisini ziyarete gelen Johns Hopkins Üniversitsi ile birlikte çalışan Silk Road Enstitüsü yetkililerinin Türkiye raporu hakkında bilgiler veriyor. Raporda Türkiye için 3 senaryo olduğunu aktaran Öymen'in, Baykal'ın nasıl değiştirilmek istendiği ve onun yerine kaset kumpasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi süreciyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar oynanan büyük oyunu gözler önüne seriyor. Öymen raporda yazılan ve sonrasında uygulanan 3'üncü senaryo hakkında şu ifadeleri kullanıyor: "3'üncü senaryo iş politikada önemli değişiklikler olur. Anlatıyor bir şeyler. Sonra diyor ki; CHP Genel Başkanı Deniz Baykal istifaya zorlanır, mecbur edilir. Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir. Ve Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir ve Avrupalı bazı partiler de ona destek olur." Raporu ve yazılan senaryoyu o zamanın CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a ve Kılıçdaroğluna anlattığını ifade eden Öymen, "Yani bu onlar için de bir sürpriz değil" ifadesini kullanıyor.