KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan tepki çeken açıklama: Bizden otur Arap, kalk Arap...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi her zaman savunduğunu söylerken, Rum tarafının azınlığı olmak istemedikleri gibi, bir alt yönetim olarak nitelenmek de istemediklerini dile getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan skandal Türkiye açıklaması | Video

'OTUR ARAP, KALK ARAP' MİSALİ BİATÇI BİR ANLAYIŞ ÇIKMAZ

"Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi her zaman savundum. Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz; boşuna uğraşmasınlar ama 'otur arap, kalk arap' misali biatçı bir anlayış da çıkmaz.

"BİR ALT YÖNETİM OLARAK NİTELENMEK DE İSTEMEYİZ"

Biz Rum tarafının azınlığı olmak istemediğimiz gibi, bir alt yönetim olarak nitelenmek de istemeyiz. Bu topraklarda onurlu bir halk olarak eşitlik-özgürlük-güvenlik içinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde yaşamak istiyoruz. Halkımızın bu hassasiyetlerine de herkesten saygı bekliyoruz.

Seçimlerimizde de tek söz sahibi halkımızın kendisidir. Bunun ötesinde hiçbir müdahaleyi de kabul etmiyoruz."