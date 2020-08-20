PKK’yı bitirmek için dev operasyon

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi. Operasyona Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından 47, operasyonel timdeki 700 personel katılıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 operasyonları kapsamında bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirilmiş, 31 mağara, sığınak ve depo imha edilirken çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi.MilliSavunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.