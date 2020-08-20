Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Serhat Doğramacı’dan şoke eden sözler! Masterchef Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında?

’dan şoke eden sözler! Masterchef Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Masterchef ’in yeni sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Elemelerde başarılı bir performans sergileyerek jüri üyelerini etkileyen , son 16 turunda da en çok dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Özellikle iddialı açıklamalarıyla gündeme gelen Serhat Doğramacı, yarışmayı çok kolay bir şekilde birinci bitireceğini söylemişti. Serhat Doğramacı’nın eski bir yarışmacı ile ilgili söyledikleri ise herkesi şoke etti. Peki, Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 20.8.2020 13:20 ABONE OL
Serhat Doğramacı’dan şoke eden sözler! Masterchef Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında?

, Masterchef 'in en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Zaman zaman söylediği iddialı sözler diğer yarışmacıları öfkelendirirken, başarılı performansı ile şampiyonluğun önemli adaylarından birisi olduğunu gösteriyor. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Serhat Doğramacı'nın hayatı ile ilgili bilgiler de izleyenler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte başarılı yarışmacı ile ilgili daha önce duymadıklarınız!

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Masterchef 'in son 16'ya adını yazdıran yarışmacısı Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.

Serhat Doğramacı’dan şoke eden sözler! Masterchef Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

Serhat Doğramacı’dan şoke eden sözler! Masterchef Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında?

O SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.

Serhat Doğramacı’dan şoke eden sözler! Masterchef Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında?

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddialı konuşmuştu. Danilo şef, yarışmacıyı ilk sezonda kazanan Uğur Kardaş'a benzetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Serhat Doğramacı’dan şoke eden sözler! Masterchef Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA