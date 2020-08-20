Serhat Doğramacı’dan şoke eden sözler! Masterchef Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Serhat Doğramacı, Masterchef 'in en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Zaman zaman söylediği iddialı sözler diğer yarışmacıları öfkelendirirken, başarılı performansı ile şampiyonluğun önemli adaylarından birisi olduğunu gösteriyor. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Serhat Doğramacı'nın hayatı ile ilgili bilgiler de izleyenler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte başarılı yarışmacı ile ilgili daha önce duymadıklarınız!

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Masterchef 'in son 16'ya adını yazdıran yarışmacısı Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.