Serhat Doğramacı’dan şoke eden sözler! Masterchef Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Serhat Doğramacı, Masterchef 'in en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Zaman zaman söylediği iddialı sözler diğer yarışmacıları öfkelendirirken, başarılı performansı ile şampiyonluğun önemli adaylarından birisi olduğunu gösteriyor. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Serhat Doğramacı'nın hayatı ile ilgili bilgiler de izleyenler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte başarılı yarışmacı ile ilgili daha önce duymadıklarınız!
Masterchef 'in son 16'ya adını yazdıran yarışmacısı Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.
Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.
O SÖZLERİ ŞOKE ETTİ
Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.
MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddialı konuşmuştu. Danilo şef, yarışmacıyı ilk sezonda kazanan Uğur Kardaş'a benzetti.