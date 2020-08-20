SON DAKİKA: 20 Ağustos Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 20 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Tüm dünyanın adeta kabusu olan coronavirüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde de etkilerini sürdüren Koronavirüs salgınına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel sosyal medya hesabı ve Bilim Kurulu Toplantılsarı sonrası yaptığı canlı yayın açıklamalarıyla corona virüs vaka ve ölü sayılarıyla günlük son durum tablosunu kamuyoyla paylaşmaya devam ediyor. Bu bağlamda günlük olarak ölü ve vaka sayısı başta olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları vatandaşlarımızca merak edilerek 20 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırmalat yapıyor...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 20 Ağustos 2020 Perşembe Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleriyle birlikte 20 Ağustos Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşıldığı anda burada olacak…
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri
Vaka sayımız, 1.300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın.
Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz.
11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor.
Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız.
SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım.