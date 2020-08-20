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Son dakika: Avrupa Birliği'nden 'a büyük şok! resmi belge değil

’de hamle üstüne hamle yaparken ve Rum tarafı da provokasyonlarını sürdürüyor. Türkiye’nin Akdeniz’de gaz arama faaliyetlerini sindiremeyen Yunanistan peşi sıra ABD, ve Avrupa Birliği’nin kapısını çalmıştı. Yunanistan’a Avrupa Birliği’nden kötü haber geldi. Avrupa Birliği Komisyonu, ‘’nın ‘’nin resmi belgesi olmadığını’ belirtti ve Atina’nın tezleriyle mesafeli olduğunu ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 07:47 Son Güncelleme: 20.8.2020 07:48 ABONE OL
Son dakika: Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a büyük şok! Sevilla Haritası resmi belge değil

RESMİ BELGE DEĞİL

'nin konusundaki resmi tutumunun ne olduğu, bu haritanın AB'nin Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusundaki hukuki pozisyonunu yansıtıp yansıtmadığı, AB'nin Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusundaki tutumunun ne olduğu yönündeki AB Komisyonu dikkat çekici bir cevap verdi.

Son dakika: Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a büyük şok! Sevilla Haritası resmi belge değil

AB'NİN "SEVİLLA HARİTASINA UYUN" DİYE BİR AÇIKLAMASI YOK

Hürriyet'in haberine göre Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Kurumlar tarafından hazırlatılan harici raporlar AB'nin resmi belgeleri değildir ve AB için hukuki ve siyasi değerleri yoktur" denildi. AB Komisyonu, "Deniz alanlarının sınırlandırılması ve buralardaki kaynakların kullanımıyla ilgili konular ancak iyi niyetle, uluslararası hukuka uygun olarak ve iyi komşuluk ilişkileri doğrultusunda diyalog ve müzakere yoluyla ele alınabilir" ifadelerini kullanıldı.

Akademik çalışmalar başta olmak üzere bu haritaya referans olarak atıfta bulunulsa da AB'nin, deniz yetki alanlarının belirlenmesi de dahil, bu tür bir haritalandırma konusunda herhangi bir yetkisi bulunmuyor. 'de 'nin haklarını korumak amacıyla attığı son adımlar konusunda da AB'nin "'na uyun" diye doğrudan bir açıklaması yok.

Son dakika: Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a büyük şok! Sevilla Haritası resmi belge değil

YUNAN VE RUM TARAFININ TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

'de dönem başkanı Almanya'nın da etkisiyle, diyaloğu öne çıkarmaya çalışan bir hava hâkim. Bu havanın son etkisi, geçtiğimiz günlerde Atina'nın talebi üzerine dışişleri bakanları düzeyinde yapılan toplantıda, ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 'ye yönelik daha sert tavır taleplerinin kabul görmemesi oldu.

Son dakika: Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a büyük şok! Sevilla Haritası resmi belge değil

TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE REDDEDİYOR

'nın kendisi açısından herhangi bir geçerliliği olmadığını sıklıkla dile getiren , bu belgeyi referans alacak tüm girişimleri engellemek için yıllardır gerekli adımları atmayı sürdürüyor. Türkiye, konuya ilişkin mesajlarında da, bu belgenin barış ve istikrara katkı sağlamadığını her fırsatta dile getiriyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçtiğimiz günlerde Donanma Komutanlığı'nı ziyareti sırasında yaptığı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri, 83 milyon, yani bizlerin hiçbir şekilde bu Sevilla Haritası veya benzeri birtakım talep ve uygulamalarla adeta kıyılarımıza hapsedilmeyi kabul etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım" açıklaması Tükiye'nin pozisyonunu özetler nitelikteydi.

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Son dakika: Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a büyük şok! Sevilla Haritası resmi belge değil
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