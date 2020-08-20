Son dakika: Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a büyük şok! Sevilla Haritası resmi belge değil

AB'NİN "SEVİLLA HARİTASINA UYUN" DİYE BİR AÇIKLAMASI YOK

Hürriyet'in haberine göre AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Kurumlar tarafından hazırlatılan harici raporlar AB'nin resmi belgeleri değildir ve AB için hukuki ve siyasi değerleri yoktur" denildi. AB Komisyonu, "Deniz alanlarının sınırlandırılması ve buralardaki kaynakların kullanımıyla ilgili konular ancak iyi niyetle, uluslararası hukuka uygun olarak ve iyi komşuluk ilişkileri doğrultusunda diyalog ve müzakere yoluyla ele alınabilir" ifadelerini kullanıldı.

Akademik çalışmalar başta olmak üzere bu haritaya referans olarak atıfta bulunulsa da AB'nin, deniz yetki alanlarının belirlenmesi de dahil, bu tür bir haritalandırma konusunda herhangi bir yetkisi bulunmuyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını korumak amacıyla attığı son adımlar konusunda da AB'nin "Sevilla Haritası'na uyun" diye doğrudan bir açıklaması yok.