SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 20 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 20 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 20 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu..

Son dakika! 20 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı | Video

BUGÜNKÜ VERİLER

Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.

Son 24 saatte 882 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 234 bin 797 oldu.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 92 301

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1412

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 882

BAKAN KOCA: HEP BİRLİKTE VAKALARI DÜŞÜRELİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344'a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim." ifadelerini kullandı.

20 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ

DÜNKÜ VERİLER

Vaka sayımız, 1.300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın.

