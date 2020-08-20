SON DAKİKA: Bir CHP klasiği: Atatürk'e benzemeyen heykel! Rezalet böyle ortaya çıktı! AK Parti'den sert tepki...

İzmir'in Konak ilçesinde yer alan Ulubatlı Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner'in ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından skandal patlak verdi. Muhtar Kahramaner'in gönderisinin altına çok sayıda vatandaş yorum yaptı, heykellerin Atatürk'e benzemediğini ifade etti. Artan eleştirilerin üzerine muhtar Kahramaner paylaşımını sildi. Skandala ilk tepki AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'tan geldi.
Dağıtılan hediyenin özensiz bir çalışma olduğunu ve bu nedenle CHP Konak örgütünü kınadığını belirten Başdaş, "Cumhuriyet Halk Partili Konak İlçe Başkanının muhtarlarımıza dağıtmış olduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hediyesini görünce kızmamak elde değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeridir. Ona yapılan her türlü saygısızlığa herkesten önce biz karşı dururuz. Bu nedenle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin konu olduğu her yapıt titiz bir şekilde yapılmalı, Cumhuriyetimizin Kurucusuna yaraşır olmalı. Gazimizin konu yapıldığı yapıtın resmini siz değerli İzmirli vatandaşlarımızın takdirine bırakıyor, CHP Konak Örgütünü atamıza yaptığı saygısızlıktan dolayı kınıyorum" dedi.
CHP'den bir Atatürk faciası!
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Sürekli açıklamasında, "CHP'nin elinden yok sayılamayacak bir "Atatürk" faciası daha! Aslında çok söze hacet yok! Her vatansever, bu fotoğrafı gördüğünde yanlışı da görür. CHP Konak İlçe Başkanlığı'nın bir muhtara hediye ettiği Atatürk heykelindeki surete ve altındaki yazıya dikkat etsin yeter! Milli ve tartışmasız bir değerin, böylesi bir gafletle sunulması hakarettir!
Altına yazdırdıkları "Kurmay Albay Mustafa Kemal" ünvanı ise ya bilgisizliktir ya da umursamazlık ve özensizlik! 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sadece kendilerinin sahip çıktığını sanan CHP; "değersizleştirme"nin en çarpıcı en kabul edilemez örneğini sergilemiştir. Ve bunun savunulacak hiçbir tarafı yoktur! Hatırlatmak isteriz ki; Atatürk; 1 Haziran 1915'te Albay, 1 Nisan 1916'da Tümgeneral olmuştur. Büyük zaferden önce de ayrıldığı askerliğe Başkomutan olarak dönmüştür. 19 Eylül 1921 tarihinde de 'Mareşal" ve "Gazi" ünvanını almıştır! Cumhuriyet ve vatan dendiğinde, kendilerini boy aynasında gören CHP'nin aklı; Milli Kurtuluşumuzun ve kuruluşun mimarı Atatürk'e bu saygısızlığı yaparken, bu gaflete düşerken neredeydi bilmiyoruz! Ancak, bu hakareti görmezden gelmek mümkün değildir; affı yoktur!" dedi.