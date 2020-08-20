SON DAKİKA: Bir CHP klasiği: Atatürk'e benzemeyen heykel! Rezalet böyle ortaya çıktı! AK Parti'den sert tepki...

Altına yazdırdıkları "Kurmay Albay Mustafa Kemal" ünvanı ise ya bilgisizliktir ya da umursamazlık ve özensizlik! 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sadece kendilerinin sahip çıktığını sanan CHP; "değersizleştirme"nin en çarpıcı en kabul edilemez örneğini sergilemiştir. Ve bunun savunulacak hiçbir tarafı yoktur! Hatırlatmak isteriz ki; Atatürk; 1 Haziran 1915'te Albay, 1 Nisan 1916'da Tümgeneral olmuştur. Büyük zaferden önce de ayrıldığı askerliğe Başkomutan olarak dönmüştür. 19 Eylül 1921 tarihinde de 'Mareşal" ve "Gazi" ünvanını almıştır! Cumhuriyet ve vatan dendiğinde, kendilerini boy aynasında gören CHP'nin aklı; Milli Kurtuluşumuzun ve kuruluşun mimarı Atatürk'e bu saygısızlığı yaparken, bu gaflete düşerken neredeydi bilmiyoruz! Ancak, bu hakareti görmezden gelmek mümkün değildir; affı yoktur!" dedi.