SON DAKİKA: Cumhuriyet'ten skandal Oruç Reis haberi! Yunan medyası bile bu kadarını yapmadı...

Türkiye, Doğu Akdeniz'de kararlı duruşunu devam ettiriyor. Yunanistan ile ipler gerilirken, Doğu Akdeniz her gün biraz daha ısınıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta, Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlardan asla vazgeçilmeyeceğini vurguluyor. Erdoğan, muhalefetin Türkiye çıkarlarına atılan adımlara karşı durmasına da sitem ederek bir, "Bu konuda bari Türkiye'nin ve milletin yanında olun" demişti. Muhalefetin bıraktığı yerden bayrağı medyası devraldı. Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'nin çıkarları için Doğu Akdeniz'de görev yapan Oruç Reis'e Yunan medyasından daha büyük bir öfke ile saldırdı. Gazete, "sismik operasyon ve işbaşı eğitim hizmet alımı" ilanını eleştirirken skandal ifadeler kullandı.