Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Cumhuriyet'ten skandal Oruç Reis haberi! Yunan medyası bile bu kadarını yapmadı...

: Cumhuriyet'ten skandal Oruç Reis haberi! Yunan medyası bile bu kadarını yapmadı...

haberi: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korumak için tüm gücüyle dünyaya meydan okurken, muhalefetin ve ona yakın medyanın tavrı tepki çekmeye devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi, Doğu Akdeniz'de savaş gemilerimiz eşliğinde arama faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis'i diline doladı. Geminin 'sismik operasyon ve işbaşı eğitim hizmet alımı' ilanını eleştiren gazete Yunanistan medyasından bile öteye giderek, "Oruç Reis de yasayı deldi" başlığını attı. Haber aynı şekilde sosyal medyada da paylaşıldı. Cumhuriyet'e vatandaşlardan tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 13:25 Son Güncelleme: 20.8.2020 13:41 ABONE OL
SON DAKİKA: Cumhuriyet'ten skandal Oruç Reis haberi! Yunan medyası bile bu kadarını yapmadı...

Türkiye, Doğu Akdeniz'de kararlı duruşunu devam ettiriyor. Yunanistan ile ipler gerilirken, Doğu Akdeniz her gün biraz daha ısınıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta, Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlardan asla vazgeçilmeyeceğini vurguluyor. Erdoğan, muhalefetin Türkiye çıkarlarına atılan adımlara karşı durmasına da sitem ederek bir, "Bu konuda bari Türkiye'nin ve milletin yanında olun" demişti. Muhalefetin bıraktığı yerden bayrağı medyası devraldı. Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'nin çıkarları için Doğu Akdeniz'de görev yapan Oruç Reis'e Yunan medyasından daha büyük bir öfke ile saldırdı. Gazete, "sismik operasyon ve işbaşı eğitim hizmet alımı" ilanını eleştirirken skandal ifadeler kullandı.

SON DAKİKA: Cumhuriyet'ten skandal Oruç Reis haberi! Yunan medyası bile bu kadarını yapmadı...

ORUÇ REİS'E SALDIRDILAR

Cumhuriyet sözkonusu haberde Yunanistan medyası gibi davranarak, "Oruç Reis yasayı deldi' başlığını attı. Cumhuriyet'in bu haberi toplumun tepkisini çekti. Cumhuriyet haberinde herhangi bir değişikliğe ise şu ana kadar imza atmadı.

SON DAKİKA: Cumhuriyet'ten skandal Oruç Reis haberi! Yunan medyası bile bu kadarını yapmadı...

SOSYAL MEDYADA DA AYNI DİLİ KULLANDILAR

Oruç Reis'e yönelik küstah sözler, sosyal medya paylaşımında da devam etti. Mustafa Çakır imzalı haber, Cumhuriyet'in Twitter hesabından, "Oruç Reis yasayı deldi' ifadeleri ile paylaşıldı.

SON DAKİKA: Cumhuriyet'ten skandal Oruç Reis haberi! Yunan medyası bile bu kadarını yapmadı...

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Cumhuriyet'in taraflı tarafsız herkesi rahatsız eden haberine sosyal medyada tepki yağdı. Binlerce kişi, Cumhuriyet'in algı kokan haberine sert eleştiriler yöneltti.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Cumhuriyet'ten skandal Oruç Reis haberi! Yunan medyası bile bu kadarını yapmadı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA