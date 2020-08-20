Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan Başkan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjdeye ilişkin bir açıklamada bulundu. Altun, spekülasyonlara kulak asılmamasını istedi, heyecanla yarının beklenmesini istedi.

Başkan Erdoğan: Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz | Video

"CUMA MÜJDESİ" AÇIKLAMASI

Altun'un kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kalyon Holding'in 400 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, konuşmasının bitiminde Cuma günü bir müjdeyi açıklayacağını söylemişti.

Erdoğan, "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum. Açıklarsam heyecanı kaybolur. Şimdi açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.