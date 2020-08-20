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: Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme: Libya ve Suriye...

haberine göre; ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İkili ilişkilerin yanı sıra, Libya ve Suriye konuları ele alındı.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 16:57 Son Güncelleme: 20.8.2020 17:04 ABONE OL
Son dakika: Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme: Libya ve Suriye...

Son dakika haberi: Türkiye ile Rusya arasında Libya, Suriye ve bölgesel konulara ilişkin bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov yaptı.

Kritik görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğine vurgu yapıldı, ikili ilişkiler de değerlendirildi.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin de telefonda görüşerek aynı konuları ele almış, diyaloğun ve işbirliğinin sürmesine vurgu yapılmıştı.

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Son dakika: Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme: Libya ve Suriye...
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