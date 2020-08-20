Son dakika: Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme: Libya ve Suriye...

Son dakika haberi: Türkiye ile Rusya arasında Libya, Suriye ve bölgesel konulara ilişkin bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov yaptı.

Kritik görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğine vurgu yapıldı, ikili ilişkiler de değerlendirildi.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin de telefonda görüşerek aynı konuları ele almış, diyaloğun ve işbirliğinin sürmesine vurgu yapılmıştı.

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