Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ülkemizin makus talihini tarihe gömdük

Son dakika haberi: Hazine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz rezervinin bulduğu bu tarihi günde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları;

Bugün ülkemizin milli enerji politikası için tarihi bir gün. Bugün gururluyuz. Türkiye olarak ülkemizin geleceği açısından önemli bir sürece şahit ediyoruz. Bugün enerji alanında ülkemizin makus talihini tarihe gömdüğümüz bir süreçteyiz. Bizim için bu çok önemli bir övünç kaynağı."

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"YENİ BİR MİLADA TANIK OLUYORUZ"



Törende konuşan Bakan Albayrak, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz. 1970'lerde başlayan deniz sondajcılığı hayali erli ekipman ve insan kaynaksızlığı nedeniyle eksik kaldı. Bugün hamdolsun bu alandaki yerli dönüşümün karşılığını aldığımız tarihi bir gün olarak kayda geçiyor" dedi.

"Artık ülkemizin gündeminden cari açık konusunu artık kaldırdığımız dönem olacak. Artık cari fazlayı ve döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başladığını ve sürece girdiğimizi görmüş olduk. Türkiye artık yeni bir döneme giriyor. Artık ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye söyleminde yeni bir sürece inşallah gidiyoruz. Son 4-5 yılda müthiş bir çaba koyan ekibimiz ve bakanımız Fatih Dönmez olmak üzere tüm çalışanlar emeği olanlara teşekkür ediyorum."

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