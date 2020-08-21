Dahlan hakkında ‘Kırmızı Bülten’ talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın danışmanı Muhammed Dahlan hakkında "kırmızı bülten" talep etti. BAE adına casusluk yaptıkları iddiasıyla 19 Nisan 2019'da İstanbul'da gözaltına alınıp tutuklanan Samir Semih Şaban ve cezaevinde intihar eden Yusuf Hasan'ın, Dahlan tarafından Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve Filistinli kanaat önderleri hakkında bilgi toplamak için görevlendirildikleri, "gizli tanık" ifadeleriyle belirlenmişti. ANKARA