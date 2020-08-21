Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Dahlan hakkında ‘Kırmızı Bülten’ talebi

hakkında ‘’ talebi

Giriş Tarihi: 21.8.2020 ABONE OL
Dahlan hakkında ‘Kırmızı Bülten’ talebi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın danışmanı Muhammed Dahlan hakkında "kırmızı bülten" talep etti. BAE adına casusluk yaptıkları iddiasıyla 19 Nisan 2019'da İstanbul'da gözaltına alınıp tutuklanan Samir Semih Şaban ve cezaevinde intihar eden Yusuf Hasan'ın, Dahlan tarafından Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve Filistinli kanaat önderleri hakkında bilgi toplamak için görevlendirildikleri, "gizli tanık" ifadeleriyle belirlenmişti. ANKARA
ARKADAŞINA GÖNDER
Dahlan hakkında ‘Kırmızı Bülten’ talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA