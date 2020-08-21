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Fatih gemisi özellikleri neler? Fatih sondaj gemisi nerede?

Türkiye Cumhuriyeti ’ın bugün verdiği müjdeli haber tüm ülkede sevinçle karşılandı. Başkan Erdoğan bugün (21 Ağustos 2020 Cuma) Dolmabahçe Sarayı’nda yaptığı açıklamada yeraltı kaynakları araması amaçlı ve daha pek çok mevkide işlemleri yapan Fatih Sondaj Gemisi’nin Karadeniz’de 320 Milyar metreküp rezervi bulduğunu tüm dünyaya duyurdu. Bu müjdeli haber sonrasında vatandaşlarımız tüm ülkeye gurur yaşatan gemiye ilişkin Fatih Sondaj gemisi özellikleri neler? Sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. Peki, Fatih Sondaj gemisi özellikleri neler, nerede çalışma yapıyor? İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 21.8.2020 20:02 Son Güncelleme: 21.8.2020 20:20 ABONE OL
Fatih Sondaj gemisi özellikleri neler? Fatih sondaj gemisi nerede?

'ın bugün (21 Ağustos 2020 Cuma) için duyuracağını açıkladığı müjdeli haberin son dakika detayları belli oldu. İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan ülkemize ait olan Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de 320 Milyar metreküp rezervi bulduğunu vatandaşlarımıza müjdeledi. Tüm ülkede sevinçle karşılanan müjdeli haberin ardından bizlere bu gururu yaşatan sondaj gemimize ilişkin vatandaşlarımız tarafından Fatih Sondaj gemisi özellikleri neler? Sorusu üzerinde yapılan yoğun araştırmalar devam ediyor. Peki, Fatih sondaj gemisi nerede?

FATİH SONDAJ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NELER? FATİH SONDAJ GEMİSİ NEREDE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında verilen müjdenin ardından doğalgaz rezervinin bulunmasında aktif rol alan Fatih Sondaj gemisine ilişkin merak edilen Fatih Sondaj gemisi özellikleri neler? Sorusu yanıtları ve tüm son dakika detayları şöyle;

Fatih Sondaj gemisi özellikleri neler? Fatih sondaj gemisi nerede?

DÜNYADA YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP İLK 5 GEMİ ARASINDA

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.

"Upgrade" (geliştirme) edilme sürecinde, ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi.

Fatih Sondaj gemisi özellikleri neler? Fatih sondaj gemisi nerede?

12 bin 200 metre derinlikte yani dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde, çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih'in uzunluğu neredeyse bir Eyfel Kulesi kadar.

Fatih'in, 64 metre yüksekliğindeki kulesinin uzunluğu, 67 metre yüksekliğindeki Galata Kulesi'ne yakın. Fatih'in iki kulesi, toplam 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip.

Fatih Sondaj gemisi özellikleri neler? Fatih sondaj gemisi nerede?

Aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliği bulunan Fatih, bu üst düzey teknolojik özellikleriyle en zor operasyon koşullarında çalışarak kendini ispatlamış bir gemi.

FATİH SONDAJ GEMİSİ NEREDE?

Fatih Gemisi hatırlanacağı üzere tarafından İstanbul´dan son hazırlıklarını tamamlamak üzere Trabzon´a uğurlanmıştı. 30 Haziran'da Zonguldak´a ulaşan gemi, 20 Temmuz´da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez´in yaptığı açıklamayla Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda sondaja başladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak´tan yaklaşık 175 kilometre açığında sondaj yaptığı tahmin ediliyor.

KDZ Ereğli ilçesinin 175 km açığında yer alıyor.

Fatih Sondaj gemisi özellikleri neler? Fatih sondaj gemisi nerede?

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Fatih Sondaj gemisi özellikleri neler? Fatih sondaj gemisi nerede?
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