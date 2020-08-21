Fatih Sondaj gemisi özellikleri neler? Fatih sondaj gemisi nerede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün (21 Ağustos 2020 Cuma) için duyuracağını açıkladığı müjdeli haberin son dakika detayları belli oldu. İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan ülkemize ait olan Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de 320 Milyar metreküp doğalgaz rezervi bulduğunu vatandaşlarımıza müjdeledi. Tüm ülkede sevinçle karşılanan müjdeli haberin ardından bizlere bu gururu yaşatan sondaj gemimize ilişkin vatandaşlarımız tarafından Fatih Sondaj gemisi özellikleri neler? Sorusu üzerinde yapılan yoğun araştırmalar devam ediyor. Peki, Fatih sondaj gemisi nerede?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında verilen müjdenin ardından doğalgaz rezervinin bulunmasında aktif rol alan Fatih Sondaj gemisine ilişkin merak edilen Fatih Sondaj gemisi özellikleri neler? Sorusu yanıtları ve tüm son dakika detayları şöyle;
Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.
"Upgrade" (geliştirme) edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi.
12 bin 200 metre derinlikte yani dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde, çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih'in uzunluğu neredeyse bir Eyfel Kulesi kadar.
Fatih'in, 64 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin uzunluğu, 67 metre yüksekliğindeki Galata Kulesi'ne yakın. Fatih'in iki kulesi, toplam 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip.
Aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliği bulunan Fatih, bu üst düzey teknolojik özellikleriyle en zor operasyon koşullarında çalışarak kendini ispatlamış bir gemi.
Fatih Sondaj Gemisi hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul´dan son hazırlıklarını tamamlamak üzere Trabzon´a uğurlanmıştı. 30 Haziran'da Zonguldak´a ulaşan gemi, 20 Temmuz´da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez´in yaptığı açıklamayla Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda sondaja başladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak´tan yaklaşık 175 kilometre açığında sondaj yaptığı tahmin ediliyor.
Tuna-1 kuyusu KDZ Ereğli ilçesinin 175 km açığında yer alıyor.
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