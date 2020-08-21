Fatih Sondaj gemisi özellikleri neler? Fatih sondaj gemisi nerede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün (21 Ağustos 2020 Cuma) için duyuracağını açıkladığı müjdeli haberin son dakika detayları belli oldu. İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan ülkemize ait olan Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de 320 Milyar metreküp doğalgaz rezervi bulduğunu vatandaşlarımıza müjdeledi. Tüm ülkede sevinçle karşılanan müjdeli haberin ardından bizlere bu gururu yaşatan sondaj gemimize ilişkin vatandaşlarımız tarafından Fatih Sondaj gemisi özellikleri neler? Sorusu üzerinde yapılan yoğun araştırmalar devam ediyor. Peki, Fatih sondaj gemisi nerede?

FATİH SONDAJ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NELER? FATİH SONDAJ GEMİSİ NEREDE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında verilen müjdenin ardından doğalgaz rezervinin bulunmasında aktif rol alan Fatih Sondaj gemisine ilişkin merak edilen Fatih Sondaj gemisi özellikleri neler? Sorusu yanıtları ve tüm son dakika detayları şöyle;