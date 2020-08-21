Haliç’te kokudan geçilmiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün dile getirdiği, "Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz. Onu o hale getiren bizdik; ama şimdi bakın ne hale geldi" şeklindeki serzenişine Haliç kıyısında yaşayan bölge sakinleri destek verdi. Haliç'in Başkan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Başkanlığı döneminde yeniden hayat bulduğunu belirten bölge sakinleri son bir yıldır Altın Boynuz'un kaderine terk edildiğini belirtti.Haliç'e bir buçuk yıldır çalışma yapılmadığını belirten İzzet Akarsular, "Haliç Recep Tayyip Erdoğan döneminde içine istavrit giren bir deniz haline gelmişti. Haliç'ten kepçelerle çamurlar temizlendi suyun rengi dahi değişti. Yunuslar belli mesafeye kadar gelebiliyorlardı. Ancak Haliç kaderine terkedildi. Büyük tekneler geçtiğinde, lodosta ve sıcakta kokudan geçilmiyor. Balçığın karışması ile dışarıya koku vuruyor" dedi.Bereket Önder ise "İnsanlar ağır koku altında yaşamak zorunda kalıyorlar. Kimisi bu kokudan dolayı evlerini satıp başka bölgelere göçüyorlar. Suyun akıtılmaması ve arıtmanın yapılmaması bu kokuyu daha da arttırıyor" şeklinde konuştuHaliç kıyısına yıllardır gelirim. Daha önce kokudan durulmazken AK Parti döneminde Haliç'te önemli çalışmalar ve temizlik harekatı vardı. Haliç'in Altın Boynuz'un kaderi değişti. İçinde balıkların yüzdüğü, üzerinde sandalların gezdiği bir su olmuştu. Haliç'in altındaki balçık ve çamurlar her yağmurda ve lodosta dışarıya çok kötü koku yayıyor. Alibeyköy'de özellikle Silahtarağa bölgesinde ağır kokudan durulmuyor.36 yıldır Haliç'te balıkçılık yapıyorum . Yıllar önce Haliç balçık ve çamur deryasıydı. AK Parti ile pırıl pırıl bir deniz haline getirildi. İçine girilir ve balık tutulur hale gelmişti. Yunuslar yüzmeye başlamıştı. Temiz suyu seven istavrit dahi tutuluyordu. Ama son bir buçuk yıldır Haliç'te hiçbir çalışma görmedik. Batıdan rüzgar esince Haliç'ten kıyılara ağır bir koku yayılıyor. Atık su kanalları Haliç'e akıyor. Rıhtımlar çökmüş yapılmıyor. Büyükdere'den Haliç'e kanal yapılmış deniz suyu pompalayan. O dahi açılmıyor.