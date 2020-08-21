HDP’liler, dağa kaçırdıkları çocuğu kandırıncaya kadar 10 çay içirtmiş

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 354'üncü gününde de devam ediyor. Ailelerin, evlatlarının PKK terör örgütü tarafından kaçırılmasındaki hikayeler de yürek burkarken, örgütün kirli yüzünü gözler önüne seriyor.



"Kıraathanede oğlumu kandırana kadar 10 tane çay içirtmişler"

Evlat nöbetindeki acılı baba Hacı Göger, oğlunun 4 Ekim 2015'te kaybolduğunu söyledi. Kayboluşunda saat 12.00 civarında olduğunu, telefon açtığında kendisine, eve gelmesini söylediğini belirten baba Göger, "'Baba eve geliyorum' dedi. 12.00'den sonra telefonuna ulaşamadım. Şarjı bitti sandım, maalesef onun önünü kesmişlerdi. Bir kıraathanede oturup çocuğun beynini yıkayana kadar 10 tane çay içirtmişler. 10 tane çay içiriyor, çocuğu kaçırana kadar. Araştırdım, soruşturdum peşine çok düştüm. Kuzey Irak'tan Ranya'ya, Ranya'dan Kandil'e geçtim. Orada 4-5 gün kaldım. Mahmur'a geldim. Oğlumdan herhangi bir haber alamadım. Kandil'e de gittim, burada değil dediler. Bulamadım, göstermediler. Türkiye'ye geri döndüm. O günden bugüne evimizde huzur yok. 11 aydır, 354 gündür bu çadırda nöbet tutuluyor. Devletimize sığındık, Türkiye Cumhuriyeti devletine Allah zeval vermesin. O gün ben peşine düştüğümde hiçbir şey söylemediler. Ben nereye gittiysem beni avuttular. En sonunda ben oradan geldikten 1,5 yıl sonra 'oğlun içimizdedir, arama' dediler. Ben hala arıyorum, arayacağım da. Ben çocuklarımı bu sefaletlerle büyüttüm. Çocuklarım kimseye muhtaç olmasın diye gece gündüz, çobanlık, değirmencilik, pamuk sulama işlerini yapıyordum. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Oğlum bu HDP binasından götürüldü" dedi.