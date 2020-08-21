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İletişim Başkanı : Yaşasın tam bağımsız güçlü ve müreffeh

İletişim Başkanı , Fatih Sondaj Gemisi'nin 'de bulduğu doğalgaz hakkında paylaşımda bulundu. Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Yaşasın tam bağımsız, güçlü ve müreffeh !" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 21.8.2020 22:51 ABONE OL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yaşasın tam bağımsız güçlü ve müreffeh Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter hesabından Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE!"

Resmi Twitter hesabından Karadeniz'de bulunan doğalgaz hakkında paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün milletçe yeni bir çağın eşiğindeyiz. Şimdi Mavi Vatan ülküsü etrafında BÜYÜK TÜRKİYE olarak daha sıkı kenetlenecek, kardeşlik destanımıza yeni sayfalar ekleyeceğiz. Kardeşliğimiz pekiştikçe ekmeğimiz büyüyecek. YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE!" ifadelerine yer verdi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yaşasın tam bağımsız güçlü ve müreffeh Türkiye
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