Karadeniz'de bulunan dev doğalgaz rezervi Rumları korkuttu

Ayrıca Rum medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak okuyucularına aktardı. "Erdoğan'ın süprizi; 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiler" başlıklarını kullanan Rum medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" sözünü öne çıkardı.

Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi müjdeyi açıkladı |CANLI YAYIN| izle