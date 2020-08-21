Karadeniz'de bulunan dev doğalgaz rezervi Rumları korkuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" açıklamasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi paniklerken; Rum basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını okuyucularına flaş haber olarak aktardı.
Ayrıca Rum medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak okuyucularına aktardı. "Erdoğan'ın süprizi; 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiler" başlıklarını kullanan Rum medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" sözünü öne çıkardı.
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Yorumlarda Türkiye'nin Akdeniz'de de doğalgaz rezervi bulabileceğine işaret edildi.