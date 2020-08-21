Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Karadeniz'de bulunan dev doğalgaz rezervi Rumları korkuttu

Karadeniz'de bulunan dev doğalgaz rezervi Rumları korkuttu

'ın dünyanın merakla beklediği "Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildi"açıklaması 'ın rüyalarını kaçırdı. Rum basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını flaş haber olarak duyurdu.

Giriş Tarihi: 21.8.2020 22:39 Son Güncelleme: 21.8.2020 22:41 ABONE OL
Karadeniz'de bulunan dev doğalgaz rezervi Rumları korkuttu

Cumhurbaşkanı 'ın Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu.

Karadeniz'de bulunan dev doğalgaz rezervi Rumları korkuttu

'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" açıklamasının ardından Rum Yönetimi paniklerken; Rum basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını okuyucularına flaş haber olarak aktardı.

Karadeniz'de bulunan dev doğalgaz rezervi Rumları korkuttu

Ayrıca Rum medyası 'ın açıklamalarını canlı olarak okuyucularına aktardı. "Erdoğan'ın süprizi; 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiler" başlıklarını kullanan Rum medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" sözünü öne çıkardı.

Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi müjdeyi açıkladı |CANLI YAYIN| izle

Karadeniz'de bulunan dev doğalgaz rezervi Rumları korkuttu

Yorumlarda Türkiye'nin Akdeniz'de de doğalgaz rezervi bulabileceğine işaret edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karadeniz'de bulunan dev doğalgaz rezervi Rumları korkuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA