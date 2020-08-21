Sezaryen sonrası enfeksiyon kaptı! Yanlış tedavi bebeğinden ve anneliğinden etti!

36 yaşındaki Ayfer Düzen, İstanbul'da özel bir hastanede doğum için muayene oluyordu. Muayene esnasında doktor Cihangir E., genç kadına, bebeğin fazla kilolu olduğu için acilen sezaryen yapılması gerektiğini söyledi. Normal doğum tercih eden Düzen, bebeğinin sağlığı için sezaryen ile bebeği dünyaya geldi. Bebeğini fazla kilolu olduğu için normal doğum yapamayacağımı zanneden anne, bebeğin doğduktan sonra 2.800 gram olduğunu öğrenince şok geçirdi.





CANLI CANLI AMELİYAT ETTİ

Bu sırada ameliyattan çıkan genç kadın, sezaryen sonrasında enfeksiyon kaptı. Yeniden ameliyata alınan genç kadın iddiaya göre anestezi uygulanmadan canlı canlı acı içinde ameliyat oldu. Acılara dayanamayan genç kadın doktora uyuşturulması için yalvarsa da yine iddiaya göre ameliyatı gerçekleştiren doktor Selahattin T., harp doktoru olduğunu söyleyerek hastasına el kaldırdı.

10 AYRI AMELİYAT

Geçirdiği dehşet dolu anlarında ardında başka bir hastane sevk edilen Ayfer, burada yaklaşık 1,5 yıl boyunca tedavi altına alındı. Operasyon esnasında meydana gelen problemleri düzeltmek için yaklaşık 10 ameliyat geçirdi ve yeniden anne olma ümidini kaybetti,. Yeni doğmuş bebeğine bakamayan kucağına dahi alamayan anne, kendisine yapılanları affetmedi ve doğumu için kendisini kaldıran, sonrasında ilgilenmeyen doktoru Cihangir E., ve kendisini canlı canlı ameliyat eden Selahattin T.'den şikayetçi oldu.

AVUKAT SABAHA KONUŞTU

Ayfer Düzen'in avukatı Av. Rıdvan Çobanoğlu ise SABAH'a konuştu. Avukat Çobanoğlu, 'Müvekkil Ayfer düzen yanlış bir tedavi sonucu hayati risk oluşturacak boyutta ameliyatlar olmak zorunda kalmıştır. Şüphelilerin ihmali davranışları ve basiretsizliği sebebi ile yeni doğum yapmış bir anne uzun bir süre evladından uzak kalmış, çocuğunu emzirememiştir. . Uzun süredir devam eden soruşturma hala devam etmek, uzun süredir adli tıptan beklenen rapor henüz savcılığa ulaşmış değildir. Bu yönü ile de müvekkil mağdur olmuş hak arama noktasında da bir anlamda hak kaybına uğramıştır' dedi.



Uygulama noktasında doğum

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