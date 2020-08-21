Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi böyle sitem etti: Bütün Türkiye kaptan olmuş...

"OKULLARIN AÇILMASI ÖNCELİKLİ KONUMUZ"

ğrultuda vaka sayılarında ivmenin aşağı yönlü harekete geçmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Demircan, "Okulların açılması ve çocuklarımızın eğitimlerinin devam etmesi, hepimizin öncelikli konularından bir tanesi. Geçen Mart ayında Türkiye'de vakaların görülmesi ve sayıların artışı ile biliyorsunuz uzaktan eğitime geçmiş ve hızlı bir eğitim değişikliği ile eğitimi tamamlamaya çalışmıştık. Ama tabii ki yüz yüze eğitim olması gerektiğini, geçenlerde Milli Eğitim Bakanımızın açıkladığı gibi bazı şeyleri ekranlara üflemek ve onun ruhunu verebilmek zor olacağı için biz de bu amaçta çalışıyoruz. Hem sağlık olarak, yaygınlığı azaltmak, çocuklarımızın sağlığını riske atmamak ve çocukların büyüklere virüs getirmemesi, büyüklerin enfekte olmaması için çalışıyoruz. Bu yüzden 31 Ağustos gibi açılması planlanmıştı biliyorsunuz, görülen lüzum üzerine bu tarih 21 Eylül'e uzatıldı. 21 Eylül'de okulların açılabilmesi için hepimizin gayret göstermesi lazım. Şu anda vaka sayılarının artışı bizi bu konuda düşündürüyor. Hani açma niyetimiz var. Hem Sağlık Bakanlığı hem de Bilim Kurulu olarak bunu desteklemekle, hem taraf olmak ile birlikte hem de Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda çok büyük hazırlık yapması ile birlikte gördüğünüz gibi vaka sayılarını düşürmemiz lazım. Yani bunun en önemli aşaması o. Özellikle de bir basamaklı geçiş olabilir. Yani okulda az zaman geçirme, yüz yüze olan eğitimlerde üçer günlük belki eğitimler ve 1. sınıf, 2. sınıf, belki 4. sınıf ona Milli Eğitim Bakanlığı karar verecek. 8. sınıf ve 12. sınıf gibi büyük sınavlara hazırlanacak ve okuma yazma da öğrenecek çocuklarımız için bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim elimizde olan bir şey" ifadelerini kullandı.