Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulduk

Son dakika haberi: Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan, Karadeniz'de 320 milyar metreküp büyüklüğünde bir doğal gaz rezervi keşfedildiğini bildirdi. Erdoğan, 'Hedefi açıklıyorum' dedi, 2023'te Karadeniz doğal gazının milletin hizmetine sunulacağını belirtti. Erdoğan, bulunan enerjinin bölgedeki zengin kaynağın yalnızca bir parçası olduğunu söyledi, verilere dikkat çekti. Başkan Erdoğan, Akdeniz'den de müjde beklendiğini belirtti, "Masada ve sahada gereken cevabı alırlar" dedi.

Son dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi müjde "Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmiştir" | Video

"HİÇBİR ÇATIŞMA YOKTUR Kİ GERİSİNDE ENERJİ OLMASIN"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Aziz Milletim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Baknalığı'mızın kıymettli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemiz bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak için bir aradayız. Enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanı sıra milli bağımsızlığın temeli içinde çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin koydukları vizyonların hayata geçebilmesi enerji ile mümkündür. Hiçbir çatışma yoktur ki öyle ya da böyle gerisinde enerji yatmasın.

"RABBİM BİZE GÖRÜLMEMİŞ BİR BÜYÜKLÜKTE KAPI AÇTI"

Enerji sahaları için milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı bir düzen kurulmuştur. Suriye'de son yıllarda yaşananları düşünün. Biz mağdur ve mazlumların yanına giderken, birileri doğrudan petrol tesislerine yönelmiştir. Aynısı ile Libya'da da karşılaştık. Biz Libyalı kardeşlerimizin yardımına koşarken, birileri petrol tesislerine koşuvermiştir. Biz insanlığımızı yitirmedik, hep önce kardeşlik, insanlık, dostluk, hak, hukuk ve adalet dedik. İnsanlık bizde, petrol onlarda kalsın dedik. Rabbim, bize görülmemiş büyüklükte bir kapı açtı.

"BAKAN ALBAYRAK VE DÖNMEZ BUNU KARARLILIKLA UYGULADILAR"

Biz kiralama yöntemleri ile bu işin yürümeyeceğini gördük. Milli kuruluşlar ile çalışmaların yürütülmesini kararlaştırdık. 2017'de yeni baştan belirledik. O dönem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile sonra gelen Fatih Dönmez kardeşimiz bunu kararlılık ile uyguladılar. Ardı ardına 3 sondaj gemisini ülkemizin envanterine kattık.

"YERLİ VE MİLLİ İMKANLAR İLE BU BAŞARIYA ULAŞTIK"

Bugün bize bu sevinci yaşatan Fatih ve diğer gemilerimiz ile bu alanda en büyük ülkeler arasında yer aldık. Dünya fiyatlarının bir hayli altında ülkemize kazandırdığımız gemilerle yaptığımız araştırmaların maliyeti de oldukça düşüktür. Yerli ve milli imkanlar ile hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık.

"320 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ REZERVİ KEŞFEDİLMİŞTİR"

Şimdi müjdemi paylaşmak istiyorum. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Hamdolsun neticeye de, keşfe de ulaştık. Fatih sondaj gemimiz ismine yakışır şekilde hepimizi gururlandırdı.

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"BU KEŞİF ÇOK DAHA ZENGİN KAYNAĞIN YALNIZCA BİR PARÇASI"

Daha önce Tuna-1 olarak adlandırılan Sakarya arama alanında tüm çalışmalar tamamlandı. Aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin muhtemel olduğu görülüyor. Çok daha zengin kaynağın bir parçasıdır.

Yıllaca enerjide maddi ve manevi sıkıntılar çekmiş bir ülke olarak geleceğe daha güvenle bakacağımıza inanıyorum. Şimdi tespit kuyuları açacağız. İnşaat ve yapı işlerine geçeceğiz.

BAŞKAN ERDOĞAN HEDEFİ AÇIKLADI

Şimdi hedefi veriyorum, 2023'te milletimizin kullanımına Karadeniz gazını sunmaktır. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtası ile Akdeniz ve Karadeniz'de 9 sondaj kuyusu çalışması yaptık. Benzer müjdeyi Akdeniz'den de bekliyoruz. Bakımda olan Kanuni'nin de faaliyete girmesi ile Akdeniz'deki çalışmalara hız vereceğiz. Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır. Sakarya Gaz Sahası ile bismillah dedik. Allah'ın izni ile devamı da gelecektir.

"TÜRKİYE AYAKTA DURABİLECEK GÜCE VE ENERJİYE SAHİPTİR"

Ülkemizin enerji sorununu çözmekte kararlıyız. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara verdiğimiz önem sayesinde ilerleme göstersek de, hala bu alanda ithalatçı pozisyonundayız. Cari açığın sebebi de bu değil mi? İhracatçı olana kadar bize durmak yok. Her kaynağın diğerinin tamamlayıcısı olduğunu unutmadan her alanda varlığımızı göstermeye kararlıyız. Türkiye artık kendi ayakları üzerinde durabilecek güce ve kaynağa sahiptir.

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"SAHADA DA MASADA DA CEVAPLARINI ALACAKLARDIR"

Yunanistan başta olmak üzere bu meselede karşımıza dikilenlerin hepsi haklı olduğumuzu biliyor. AB, Yunanistan'ı kışkırtıp üzerimize salarken, birliği yıprattığını görmelidir. Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan haritaların en büyük zararı AB'ye vereceği unutulmamalıdır.

Türkiye'den sahada da, masada da cevaplarını alacaklardır. Artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin.

Bu sürece öncülük eden Bakanlarımız Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e ekipleri ile birlikte teşekkür ediyorum.

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BAŞKAN ERDOĞAN, 'MÜJDEYİ AÇIKLAYACAĞIM' DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kalyon Holding'in Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış törenine katılmıştı. Erdoğan, dev tesisin açılışında enerji konularına dair flaş açıklamalar yapmış, Doğu Akdeniz'de kararlı duruşun süreceğini ifade etmişti.

Erdoğan'ın açıklamaları sona erdi derken, büyük bomba patladı. Erdoğan, Cuma günü Türkiye'nin önünü açacak bir müjdeyi paylaşacağını bildirdi.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum. Açıklarsam heyecanı kaybolur. Şimdi açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama "Cuma günü milletimizle bir müjde paylaşacağım" | Video