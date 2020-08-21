Son dakika: FETÖ firarisi Can Dündar'a bir şok daha! Yeni dava açıldı...

MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın Bodrum'daki muhteşem manzaralı villasının yalnız devlet ormanını değil Maliye Hazinesi'ne ait araziyi de 188 metre işgal ettiği ortaya çıkmıştı.

İDDİANAME DÜZENLENMİŞTİ

Dündar'ın devlet ormanını 27 metre işgal ettiği de tespit edilmişti. Her iki suç ile ilgili Muğla Orman İşletme Müdürlüğü, Can Dündar ve eşi hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık, 'orman işgali' ve 'Maliya hazine arazisi işgali suçları kapsamında soruşturma başlatmıştı. Yürütülen soruşturma tamamlandı. Bodrum Cumhuriyet Basşavcılığı'nca Can Dündar ve eşi Dilek Dündar '2863 sayılı kanuna muhalefet' ve 'İmar kirliliğine neden olmak' suçundan iddianame düzenlenmişti.